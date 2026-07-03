La estrella de ‘Obsesión’ solía hacer ‘streaming’ de videojuegos y pasear perros antes de la fama

Inde Navarrette saltó a la fama gracias a su papel revelación como Nikki en la película de terror Obsesión, pero la actriz reveló que, antes de este éxito, se dedicaba a hacer transmisiones de videojuegos en vivo y a pasear perros entre un trabajo de actuación y otro.

En una entrevista reciente con el sitio web Complex, la joven (25) habló abiertamente sobre la etapa de su vida posterior al rodaje de Obsesión, cuando pasó un año y medio sin conseguir ningún papel como actriz.

“Me presentaba a audiciones, hacía de todo, pero nada me salía bien”, le dijo al medio, y continuó: “Quería pagar la renta y quería hacer cosas. Así que paseaba perros, hacía transmisiones en vivo, hacía todo lo que podía”.

Inde Navarrette asiste al estreno en Los Ángeles, EE. UU., de la película de Paramount Pictures 'Jackass: Best And Last' ( Getty )

Los fragmentos de las transmisiones de Navarrette en Twitch se han vuelto virales en las redes sociales, donde se la puede ver jugando Call of Duty, y al momento de escribir este artículo, cuenta con más de 72.500 seguidores en la plataforma de streaming.

“Es simplemente algo que me encanta hacer”, dijo Navarrette sobre los videojuegos en una entrevista con GQ. Siguió: “Uno de los primeros juegos a los que mi hermano mayor, Amani, y yo jugábamos de niños era lo único que teníamos que hacer en la casa de mi papá. Empezamos en la PS2 y jugábamos los juegos de Shrek en modo Big Head con mi mamá. Y luego me iba por mi cuenta a jugar las campañas”.

Prosiguió diciendo: “Amani y yo jugábamos a Call of Duty. A él le encantaba Halo. Luego nos metimos en Red Dead y, bueno, Fallout, todos esos juegos. Yo jugaba o veía a mi hermano mayor jugar”.

Luego, durante la pandemia de covid-19, Navarrette armó su propia computadora y comenzó a transmitir en vivo, según le explicó a Complex: “Me encantaba transmitir y ver transmisiones, y me divertía tanto jugando videojuegos que llegué a decirme: ‘Estoy haciendo esto sola en mi cuarto. ¿Por qué no intento hacerlo en vivo?’”, dijo.

También reveló algunos creadores que le gustaba ver, como Jacksepticeye, Jenna Marbles y Vanillamace.

“Todavía me encantaría hacerlo, pero no tengo tiempo”, agregó Navarrette.

Desde su estreno el 15 de mayo, Obsesión se ha convertido en un éxito de taquilla, recaudando 334 millones de dólares en todo el mundo, a pesar de que la película se realizó con un presupuesto de solo $750.000.

Obsesión sigue en algunas salas de cine, pero su lanzamiento en plataformas digitales está programado para el 30 de junio de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello