Puede que Travis Kelce sea rico en muchos aspectos de su vida, pero su patrimonio neto no llega ni a la altura del de su nueva prometida.

Horas después de que Kelce y la superestrella del pop Taylor Swift anunciaran su compromiso el martes, el valor neto del ala cerrada de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano de EE. UU.) se estimaba en 70 millones de dólares, según Forbes.

Kelce ha ganado $111 millones durante sus 12 años jugando para el equipo Kansas City Chiefs, de acuerdo a la revista, además de $190 millones por sus emprendimientos fuera del campo, incluyendo su contrato de $100 millones por su pódcast New Heights, que presenta con su hermano Jason Kelce.

También ha participado en programas de telerrealidad: protagonizó Catching Kelce, reality del canal E!, en 2016 y ha presentado el programa Are You Smarter Than a Celebrity desde su estreno en octubre de 2024. En la gran pantalla, Kelce hizo un cameo en la película Happy Gilmore 2, que se estrenó en julio, y en la serie de Ryan Murphy para FX, Grotesquerie, en 2024.

La fortuna de Kelce también procede de sus alianzas con marcas. En febrero de 2024, Forbes informó que había ganado unos $5 millones en patrocinios de marcas como Bud Light, Nike, Pfizer y State Farm.

open image in gallery El patrimonio neto de Travis Kelce es de 70 millones de dólares, según Forbes ( Instagram/@taylorswift )

Además, horas después de anunciar su compromiso, Kelce reveló su próxima colaboración con una importante empresa estadounidense: American Eagle. Como parte de una colaboración de diseño con la marca deportiva y de estilo de vida de Kelce, Tru Kolors, se lanzará una línea de artículos que incluye suéteres de cricket, polos de rugby y pantalones cargo utilitarios.

A pesar de su éxito dentro y fuera del campo, no sorprende que la prometida de Kelce tenga más bienes que él.

Swift —quien fue nombrada multimillonaria en 2023 tras su gira Eras Tour, que batió récords— tiene un patrimonio neto de unos $850 millones.

Aunque comenzó su carrera como cantante a los 15 años, ganó la mayor parte de su valor neto durante la gira Eras, según Forbes. El evento mundial, que se celebró entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, fue la gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación de más de $1.000 millones.

open image in gallery Kelce diseñó el anillo que utilizó en la propuesta de matrimonio a Swift ( Instagram/@taylorswift )

Aparte de su música, los bienes de Swift incluyen $120 millones en propiedades inmobiliarias, incluida una mansión de $17 millones en Rhode Island, EE. UU. También tiene un jet privado valorado en unos $23 millones.

A pesar de la diferencia de patrimonio neto de la pareja, Kelce podía, por supuesto, permitirse comprar a la cantante de 'Blank Space' un enorme anillo de compromiso. Según Vogue, el propio Kelce trabajó con la artista joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para diseñarlo.

Aunque el precio exacto del anillo no está claro, los expertos han opinado sobre cuánto podría valer.

“El precio del anillo depende de quién lo vendió, y si fue al por menor. Probablemente costó entre $1,5 y $2 millones. Para nosotros habría sido $1 millón”, dijo Steven Singer, de la empresa Steven Singer Jewelers, a The Independent. Añadió que era difícil detectar con precisión los detalles específicos del anillo solo viendo las fotos. Otros joyeros estimaron el coste entre $650.000 y $1 millón.

Traducción de Sara Pignatiello