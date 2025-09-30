Nicole Kidman solicita el divorcio de Keith Urban tras su separación

Nicole Kidman habría presentado la solicitud de divorcio de Keith Urban después de casi 20 años de matrimonio.

Este lunes, The Independent confirmó la separación de la pareja, que contrajo matrimonio en 2006. Por su parte, TMZ informó que viven separados desde principios del verano.

Tanto People como TMZ señalaron que la ruptura ya era conocida en su entorno cercano, ya que llevaban meses distanciados.

Según una fuente citada por TMZ, la decisión de separarse fue tomada por el cantante de “Break on Me”, mientras que la actriz de Babygirl: Deseo prohibido, de 58 años, se está haciendo cargo de sus hijos y “manteniendo unida a la familia” durante este momento difícil.

Las fuentes también afirmaron que Kidman no deseaba la separación y había intentado salvar el matrimonio.

“Keith adquirió su propia residencia en Nashville y se mudó de la casa familiar,” señalaron. La residencia principal de la familia también se encuentra en esa ciudad de Tennessee.

Kidman y Urban tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 ( AFP via Getty Images )

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Kidman y Urban para obtener comentarios.

La última vez que Kidman y Urban fueron fotografiados juntos fue en junio, durante el partido del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, grupo D, entre el Los Angeles Football Club y el Espérance de Tunis, en el Geodis Park de Nashville.

Además de sus hijos con Urban, Kidman también tiene dos hijos adultos, Bella (32) y Connor (30), fruto de su matrimonio con Tom Cruise.

Kidman y Urban se conocieron en enero de 2005 en la gala G’Day USA en Los Ángeles. Sin embargo, aunque intercambiaron números de teléfono, Urban tardó cuatro meses en llamarla.

“Me gustaba muchísimo, ¡y él no estaba interesado en mí! ¡Es cierto!”, confesó Kidman a Ellen DeGeneres en 2017. “No me llamó durante cuatro meses”.

Más tarde, en una entrevista con People, admitió que se dio cuenta de que él era “el indicado” cuando Urban apareció en la puerta de su apartamento a las 5 de la mañana del día de su cumpleaños, con flores en la mano. “Ahí pensé: ‘Este es el hombre con el que espero casarme’,” contó la actriz, y agregó: “Para ese momento, ya creía que era el amor de mi vida”.

La pareja hizo su primera aparición pública en los Premios Grammy de 2006. Aunque no caminaron juntos por la alfombra roja, se los vio muy cariñosos entre el público.

Pocos meses después, Urban y Kidman se casaron en una ceremonia a la luz de las velas en la Cardinal Cerretti Memorial Chapel, en St. Patrick’s Estate, Manly, Australia; en esa ocasión, Urban sorprendió a su nueva esposa interpretando su canción ‘Making Memories of Us’.

Los hijos de Kidman con Tom Cruise también fueron parte de la gran celebración: Isabella integró el séquito nupcial de su madre. El evento reunió a una lista de invitados estelares, entre ellos Russell Crowe, Hugh Jackman, Naomi Watts y Rupert Murdoch, entre otros.

Traducción de Leticia Zampedri