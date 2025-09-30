Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras casi 20 años de casados

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 20 años de matrimonio, según se enteró The Independent .

Ambos se casaron en 2006 y tienen en común a sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Según TMZ, la pareja lleva viviendo separada “desde principios de verano”.

La decisión la tomó el cantante de ‘Break on Me’ mientras la actriz de Babygirl cuida de sus hijos y está “manteniendo unida a la familia en estos momentos difíciles desde que Keith no está”.

Una fuente dijo al medio que Kidman no quería la separación en un principio y había estado tratando de preservar su matrimonio.

“Keith adquirió su propia residencia en Nashville y se mudó de su casa familiar”, señaló la fuente, mientras que la casa familiar de la pareja también se encuentra en Nashville.

The Independent se puso en contacto con representantes de Urban en busca de comentarios.

Kidman y Urban fueron fotografiados juntos por última vez en junio mientras asistían al partido del grupo D de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre Los Angeles Football Club y Esperance de Tunis en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee.

Además de sus hijos con Urban, Kidman también tiene dos hijos adultos, Bella, de 32 años, y Connor, de 30, con su exmarido Tom Cruise.

La separación de la pareja ocurre después de que el músico evitara responder a una pregunta sobre las escenas de sexo de su mujer en las películas.

En julio, el cantante de 57 años acudió como invitado al programa Hayley & Max in the Morning de Mix 102.3 para hablar de su próxima gira High and Alive World Tour. Durante la entrevista, los presentadores Hayley Peterson y Max Burford introdujeron un juego llamado “Muro de la verdad”.

“A menudo nos vemos en la situación de tener que responder a una pregunta muy delicada, profundamente personal”, dijo Peterson. “Me siento muy incómodo, para ser sincero, al preguntar a nuestros bellos invitados algo que les pueda incomodar [responder]”.

Sin embargo, la conversación dio un giro cuando Burford le hizo una pregunta a Urban sobre la película de 2024 de Kidman para Netflix, A Family Affair, en la que su personaje entabla una relación con un joven actor, interpretado por Zac Efron.

“Pensé: '¿Qué piensa Keith Urban cuando ve a su hermosa esposa con hermosos hombres más jóvenes como Zac Efron teniendo estas hermosas escenas de amor en la televisión?”, preguntó Burford.

Sin embargo, la pregunta quedó sin respuesta y un productor informó a los presentadores que Urban se había “desconectado” de la llamada de Zoom.

“Creo que su equipo nos colgó porque no querían que hiciéramos esa pregunta”, explicó el productor.

“Oh, Dios mío. Sabía que ocurriría”, dijo Peterson. “¡Lo hicimos enojar! Se fue”.

Burford aseguró que Urban “estaba sonriendo” durante la entrevista y sintió que el cantante se la estaba “pasando bien”. Sin embargo, Peterson afirmó que a Urban no le gusta responder preguntas sobre su famosa esposa; “no le gusta hablar de su mujer”.

“¿Nos odia Keith Urban? ¿Tenemos problemas con Keith Urban?”, preguntó entonces Burford en broma.