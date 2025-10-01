Día internacional del café: ¿cuáles son los beneficios y las desventajas de esta bebida?

Para millones de personas en el mundo, no hay mejor manera de empezar el día que con una aromática taza de café.

La razón es simple: además de deliciosa, esta bebida resulta muy estimulante. Nos ayuda a despertarnos y a comenzar nuestras tareas con ánimo y buen humor. Pero tenemos también el otro lado de la moneda. Sabemos que el café puede provocarnos un efecto contraproducente: estar demasiado nerviosos y alterados, no sólo durante el día sino incluso por la noche, cuando llega la hora de descansar.

Durante muchos años se han discutido cuáles son los beneficios y las desventajas de consumir café y, con frecuencia, las opiniones de los expertos han cambiado a lo largo del tiempo.

Por fortuna, para los amantes de esta bebida, son cada vez más las investigaciones que avalan el consumo del café, siempre y cuando se beba con moderación. Un estudio de la revista especializada The New England Journal of Medicine, indica que el café y la cafeína, que es su principal ingrediente activo, ayudan a reducir el riesgo de todo tipo de padecimientos, entre ellos la diabetes tipo 2, los cálculos biliares, la depresión, la enfermedad de Parkinson, las cardiopatías, el cáncer de hígado, la cirrosis, el cáncer de próstata, el melanoma, la depresión y hasta el suicidio.

En este mismo sentido, un informe publicado por un equipo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, concluye que, para la mayoría de la gente, consumir café con moderación puede ser parte de un estilo de vida saludable.

Lista de beneficios

Los expertos del sitio mejorconsalud.as.com, aseguran que la lista de los beneficios que ofrece el café se puede sintetizar en la siguiente:

Mejora la memoria. Debido a que la cafeína activa la memoria, es un gran auxiliar para quienes necesitan enfocarse en aprender nuevos conceptos, están en periodo de exámenes o tienen un trabajo que exige mucha concentración.

Ayuda a prevenir el Alzheimer. Como ayuda a potenciar la memoria, es muy positivo para ayudar a prevenir la pérdida de esta facultad.

Mantiene la línea. El consumo de una sola taza al día nos ayuda a deshacernos de grasas acumuladas.

Ayuda a mantener la juventud. El café permite prevenir la aparición de arrugas prematuras porque favorece la firmeza y tersura de la piel. También protege de los radicales libres que causan el envejecimiento de la piel.

Minimiza las posibilidades de sufrir un infarto. Si se consume de forma moderada, el café pueda ayudar a reducir las probabilidades de que tengamos un infarto porque nos protege de enfermedades cardiovasculares.

Combate el estreñimiento. Si sufrimos de este problema, una taza de café caliente es ideal para activar los movimientos intestinales.

Desventajas

Si bien las ventajas del café son claras, los expertos del sitio mejorconsalud.as.com, advierten que el consumo excesivo de esta bebida, que se estima en más de tres tazas al día, puede ocasionar consecuencias negativas como las siguientes:

Ansiedad y estrés. Tomar demasiado café puede causar que nos tiemblen las manos, que estemos más estresados y que, incluso, nos pueda dar un ataque de pánico.

Deshidratación: La cafeína tiene un efecto diurético por lo que, si la consumimos en exceso, podemos sufrir deshidratación. Lo ideal es bajar nuestra ingesta de café y tomar más agua.

Adicción. La cafeína puede generar una fuerte dependencia y provocar que no podamos despertarnos bien, a menos que tomemos café. También puede hacer que nos sintamos irritables si no tenemos acceso a esta bebida.

Úlceras. Si sufrimos gastritis y tenemos una úlcera estomacal, el café puede acentuar el dolor y agravar la úlcera, sobre todo si se consume sin un alimento sólido.

Reduce la fertilidad. Para las mujeres que desean quedar embarazadas, el café no es un buen aliado, si se consume en grandes dosis. La cafeína en exceso afecta las trompas de Falopio e impide que el óvulo llegue al útero y se implante ahí.

Riesgo de aborto. El café también puede aumentar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo.

Como se ve, el café en sí tiene numerosos beneficios. Los problemas empiezan cuando nos excedemos en su consumo. Ante cualquier duda, lo mejor es consultar con su médico.