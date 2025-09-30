La mayoría de los estadounidenses ya han planeado sus funerales

Los estadounidenses están sorprendentemente preparados para los funerales, pero mucho menos cuando se trata de sus bienes.

Una nueva encuesta reveló que el 65 % de las personas ya han hecho planes para sus propios funerales, ya sea eligiendo cómo quieren ser enterrados (29 %), dónde desean descansar (19 %), el tipo de servicio que desean (17 %), la música que se reproducirá (14 %) o incluso el ambiente general del día (10 %).

Aun así, el 35 % admite no haber pensado en absoluto en sus funerales.

Pensar en la muerte es una cosa, hablar de ella es otra. El 17 % de los estadounidenses afirman pensar en su propia muerte a diario; sin embargo, el 25 % afirma que las conversaciones sobre la muerte y la planificación patrimonial se encuentran entre las más difíciles de tener con la familia, casi tan difíciles como hablar de sexo y relaciones (33 %).

En cuanto a la herencia, pocos están preparados. Solo el 17 % ha pensado en quién recibirá sus pertenencias, aunque esa cifra asciende al 23 % entre las personas casadas. El 46 % afirma no tener previsto hablar con sus seres queridos sobre qué objetos desean heredar, aunque muchos tienen en secreto la mirada puesta en tesoros sentimentales, como joyas y fotos.

Según la encuesta realizada por Trust & Will y Talker Research de 2.000 adultos, la planificación patrimonial es la mayor brecha.

El 64 % de los estadounidenses no tiene un plan patrimonial, y aunque el 36 % afirma que lo elaborará en los próximos cinco años, el 28 % admite no tenerlo en absoluto. Las personas casadas están un poco más preparadas, pero el 45 % aún carece de un plan, al igual que el 65 % de las personas solteras y el 81 % de las comprometidas.

Las principales razones para no hacerlo incluyen no sentirse lo suficientemente rico (38%), no saber por dónde empezar (39 % de los encuestados casados) y la preocupación por el costo (20 % de los solteros).

Para el 36 % que sí tiene testamento, los beneficios son claros. El 52 % lo creó para su tranquilidad, mientras que otros querían proteger sus bienes (48 %) y a sus hijos (44 %).

“La idea de que necesitas ser rico para justificar un plan patrimonial es uno de los mitos más dañinos que existen. Si te preocupa que le pase algo a tu hijo, tu mascota, tu coche, tus criptomonedas, necesitas un plan”, dijo Cody Barbo, cofundador y director ejecutivo de Trust & Will. “No se trata de cuánto tengas. Se trata de asegurar que las personas adecuadas estén protegidas cuando más importa”.