La madre de Selena Gomez, Mandy Teefey, ha desmentido un informe que sugería que estaba molesta por las acciones de su hija en su boda.

Gómez (33) se casó con el productor musical Benny Blanco (37) el sábado en Santa Bárbara, California, EE. UU., ante una multitud de invitados famosos, además de amigos y familiares.

El domingo, Teefey (49) respondió a una publicación compartida por el medio PageSix en Instagram, que afirmaba que estaba “destrozada” por la decisión de Gomez de que su abuelo, David Michael Cornett, la llevara al altar en lugar de Teefey.

“¡Esto es absurdo! Fue conmovedor [verlo] acompañarla al altar”, expresó Teefey.

La mujer insistió en un post de Instagram propio, escribiendo: “¡Qué celebración tan perfecta para la pareja más genial que conozco! La velada no pudo ser más hermosa y perfecta. ¡Absolutamente impecable!”.

“¡Todo mi amor para mi hermosa hija @selenagomez y para el yerno más genial, @itsbennyblanco! Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre llevarla al altar”, añadió.

open image in gallery Selena Gomez se casó con Benny Blanco en una ceremonia repleta de estrellas ( AP )

El informe al que hace referencia Page Six se originó a partir de una “persona con información privilegiada” que habló con el periódico británico The Daily Mail, y que también describió a Gómez como una “novia insoportable”.

Según Vogue, la pareja intercambió sus votos ante unos 170 invitados, entre los que se encontraban su amiga íntima y coestrella del pop Taylor Swift, el actor Paul Rudd y los coprotagonistas de Gomez en Only Murders in the Building, Steve Martin y Martin Short.

Entre los demás asistentes se encontraban Ed Sheeran, Paris Hilton y Ashley Park. Gomez le dijo previamente a Drew Barrymore en el programa The Drew Barrymore Show que Short iba a dar un discurso en la boda, mientras que Martin “probablemente [sacaría] su banjo”.

open image in gallery Gómez y su madre, Mandy Teefey, en 2012 ( Getty )

Al parecer, el fin de semana de la boda comenzó con una cena de ensayo el viernes en una mansión de la comunidad privada de Hope Ranch, mientras que la ceremonia propiamente dicha tuvo lugar en el vivero Sea Crest Nursery.

“Me casé con una princesa Disney de la vida real”, escribió Blanco en una selfie de la pareja en un espejo, tomada durante la boda.

Gómez y Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 tras un año de noviazgo. La estrella del pop compartió fotos de su anillo, el cual lucía un diamante marquesa engarzado en una banda de oro decorada con pequeños diamantes.

La pareja ya se conocía desde algún tiempo antes de empezar a salir: Blanco produjo los éxitos de Gomez 'Same Old Love' y 'Kill 'Em with Kindness' en 2015, y 'Trust Nobody' en 2016.

Se volvieron a reunir para el tema de 2019 'I Can't Get Enough' con J Balvin y Tainy; Blanco también produjo la canción de Gomez 'Single Soon'. La pareja publicó un álbum en colaboración, I Said I Love You First, a principios de este año.

Traducción de Sara Pignatiello