Hayden Panettiere afirma que la “metieron en la cama” con un actor “muy famoso” y “desnudo” cuando tenía 18 años

Hayden Panettiere habló abiertamente sobre un incidente perturbador ocurrido hace años, afirmando que alguien en quien había “llegado a confiar” la obligó a acostarse con un actor desnudo.

La exalumna de Nashville, que tenía 18 años en aquel entonces, recordó la experiencia durante una reciente aparición en el podcast On Purpose de Jay Shetty, antes del lanzamiento de sus próximas memorias, This is Me: A Reckoning, en las que explora las acusaciones con mayor detalle.

Ahora, a sus 36 años, Panettiere reflexionó sobre el incidente y dijo: “Aunque sentía que podía tomar decisiones saludables y seguras [a esa edad], no era capaz de ser plenamente consciente de lo que sucedía a mi alrededor”.

Y agregó: “No fue hasta que me encontré en situaciones difíciles que me di cuenta de que mi perspectiva había cambiado por completo y comprendí que estaba en peligro. Para cuando me di cuenta del peligro, ya estaba, literalmente, en alta mar”.

Panettiere, que estaba en un barco “pasándoselo de maravilla”, continuó: “No había indicios de que fuera a pasar algo así, así que me quedé en shock. Me tomó por sorpresa. Me llevó alguien en quien había depositado mi confianza y a quien veía como un protector y alguien que me respaldaba… [nosotras] bajamos las escaleras. Era una habitación pequeña. Ella me puso físicamente en la cama junto a este hombre desnudo que era muy famoso y para él esto era un día cualquiera y es algo que pasa todo el tiempo”.

Las memorias reveladoras de Hayden Panettiere, ‘This is Me: A Reckoning’, salen a la venta el 1 de mayo ( Getty )

Una vez que su amiga se fue, la estrella de Triunfos Robados dijo que dejó salir a la leona que lleva dentro. “Se me erizaron los pelos y me puse furiosa. Pensé: ‘Esto no puede estar pasando’,” continuó Panettiere.

“Pero no tenía dónde esconderme. Salí corriendo. Me escondí donde pude en un barco. No había manera de saltar y nadar. Y me di cuenta de que nadie iba a ser comprensivo con mi situación, que esto no era nada nuevo para ellos”.

Panettiere es una exactriz infantil cuyos primeros trabajos incluyen las telenovelas One Life to Live y Guiding Light, así como la película animada de Disney de 1998, Bichos: Una aventura en miniatura y la película de fútbol americano de 2000, Duelo de titanes. Sin embargo, no fue hasta su papel revelación en la serie de ciencia ficción Heroes, que se emitió durante cuatro temporadas (de 2006 a 2010), que alcanzó el reconocimiento mundial. Más recientemente, ha protagonizado algunas películas de terror: Scream VI (2023), Amber Alert (2024) y A Breed Apart (2005).

Actualmente, se encuentra de gira promocional por su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, cuyo lanzamiento estaba previsto inicialmente para el 12 de mayo, pero que finalmente saldrá a la venta el 19 de mayo.

El libro, que cuenta todo, incluye un relato detallado de la vida y la carrera de Panettiere, así como de sus luchas contra la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, la violencia doméstica y la pérdida.

Traducción de Olivia Gorsin