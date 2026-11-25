La influencer Christie Miller murió a los 60 años, cuatro años después de recibir un diagnóstico de cáncer de mama.

La noche del lunes, se publicó en su cuenta de Instagram un video que había grabado con anticipación para anunciar su propia muerte.

“¡Hola a todos! Soy Christie Miller. Y si están viendo este video, significa que he muerto. Y eso también significa que me he reunido con alguien”, comenzó la influencer, antes de dar paso a un montaje de fotografías junto a su esposo, quien falleció de cáncer en 2025.

“Así es, he cruzado al otro lado. Estoy junto a mi amor”, continuó Miller en referencia a quien fue su esposo durante 36 años.

La influencer también aseguró que sentía una felicidad inmensa y que no se arrepentía de nada: “Viví la vida a mi manera y siento que gané”.

open image in gallery Christie Miller murió a los 60 años, cuatro años después de recibir un diagnóstico de cáncer de mama ( Instagram )

En junio de 2022, Miller recibió un diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo en estadio 4. Desde entonces, compartió con frecuencia detalles sobre su enfermedad con sus 51.000 seguidores de Instagram.

“Hay una frase del Dr. Seuss con la que, en realidad, no estoy de acuerdo. Dice así: ‘No estés triste porque terminó, alégrate porque sucedió’”, continuó en el video.

“Así que, si me extrañan, permítanse estar tristes. Es normal sentir tristeza. Pero también alégrense de que pudimos compartir momentos juntos, ya sea porque éramos amigos y nos veíamos en persona, porque nos conocimos por casualidad o porque nos conocíamos de toda la vida”.

Miller terminó el video con un consejo para sus seguidores: “Salgan a vivir la vida. Sientan miedo, pero hagan las cosas de todos modos. Dejen de preocuparse tanto por lo que piensen los demás. La gente está demasiado ocupada con sus propios asuntos como para preocuparse por ustedes. Busquen motivos para ser felices todos los días y cómprense una campanita de la felicidad, como esta”.

open image in gallery Christie Miller (izquierda) anunció su propia muerte en un video de Instagram grabado con anticipación ( Christie Miller / Instagram )

Los seguidores de Miller, devastados por la noticia, llenaron la sección de comentarios del video de Instagram con mensajes de cariño y homenajes a la influencer.

“No puedo creer que hace tan poco estuviera caminando por la playa y que todo haya pasado tan rápido, aunque ella ya nos había advertido que se acercaba el final”, escribió una persona.

“Gracias por enseñarnos lo que significa darle prioridad a VIVIR. Espero que estés disfrutando del maravilloso reencuentro que tanto mereces”, expresó otra. “Te queremos, hermosa fuerza de la naturaleza. No puedo imaginar la felicidad y la plenitud que debes sentir junto a Mark. Te vamos a extrañar. Gracias por ser como eras”, comentó otro seguidor.

Una cuarta persona agregó: “Qué luz tan brillante. Sé que seguirá brillando desde el otro lado”.

Traducción de Leticia Zampedri