Icónico “vestido de la venganza” de la princesa Diana será exhibido internacionalmente antes de su venta

El famoso “vestido de la venganza” que deslumbró al Reino Unido cuando lo lució la difunta Diana, princesa de Gales, saldrá a subasta.

El vestido, diseñado por Christina Stambolian, se convirtió rápidamente en un icono de la moda después de que Diana lo luciera durante una cena benéfica de Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres.

La princesa saltó a los titulares cuando fue fotografiada luciendo el vestido de seda negro en 1994; fue apodado el “vestido de la venganza” porque lo usó la misma noche en que el príncipe Charles (ahora rey Carlos III) confesó públicamente su romance con Camilla Parker-Bowles en el documental Charles: The Private Man, The Public Role.

Diana, que falleció a los 36 años en 1997, también acaparó todas las miradas con ese atuendo, ya que rompía con las expectativas tradicionales de la vestimenta de la realeza gracias a su color, su escote pronunciado y su dobladillo por encima de la rodilla.

Stambolian había dicho anteriormente que Diana llevaba tiempo queriendo usar el vestido, pero que lo consideraba demasiado atrevido.

“[La princesa] optó por no presentarse como una Odette, inocente y vestida de blanco”, dijo, haciendo referencia al ballet El lago de los cisnes, y añadió: “Estaba claramente enfadada. Así que canalizó a Odile, vestida de negro. Llevaba las uñas pintadas de rojo brillante, algo que nunca la habíamos visto hacer antes. Era como si dijera: ‘¡Seamos malvadas esta noche!’”.

La fallecida editora de Vogue, Anna Harvey, quien trabajó como estilista de Diana durante muchos años, declaró a la publicación: “Ella quería lucir espectacular, y lo logró”.

open image in gallery El “vestido de la venganza” de la princesa de Gales, que la casa de subastas tiene previsto vender a finales de este año ( PA )

Se espera que alcance la enorme cifra de 300.000 dólares en la subasta. Además, estará expuesta en Londres el próximo mes antes de la venta.

El vestido saldrá a subasta en Sotheby's en Nueva York en diciembre, como parte de su serie de ventas Luxury Week, y se estima que se venderá por entre $150.000 y $300.000.

Esta es la primera venta del vestido desde junio de 1997, cuando Diana despachó 79 de sus atuendos para recaudar fondos en beneficio de organizaciones benéficas contra el cáncer y el sida.

Parte de los ingresos de la venta se donarán a la organización benéfica NHS Lothian Charity en nombre del hospital psiquiátrico Royal Edinburgh de Escocia, que se dedica a financiar cuidados adicionales, equipos y proyectos.

También se venderá junto con una copia del catálogo original, numerada y firmada por Diana y la diseñadora griega Stambolian, en la que se reconoce al príncipe de Gales la idea de la recaudación de fondos benéfica.

El “vestido de la venganza” emprenderá una gira de exposiciones internacional antes de su subasta en vivo el 9 de diciembre, con paradas en las sedes de Sotheby's en Hong Kong, Ginebra y Nueva York, donde estará expuesto.

El público también podrá ver el vestido en Londres, donde estará expuesto en la casa de subastas Sotheby's de la capital británica desde el 18 hasta el 24 de septiembre.

Diana lució originalmente el vestido con una gargantilla hecha con un broche real, una cartera de mano negra y zapatos de tacón negros, y el elegante conjunto ha sido ampliamente aclamado por inspirar décadas de moda y cultura popular.

open image in gallery Se espera que el “vestido de la venganza” de Diana se venda por hasta 300.000 dólares ( Campbell Addy/Sotheby’s) )

La consignadora del vestido, quien lo adquirió durante su venta original, dijo: “Mi difunto esposo y yo sabíamos que este vestido era algo especial”.

“La princesa Diana se adentraba en la peor noche de su vida, pero a simple vista nunca lo habrías imaginado. [El vestido] pasó de ser una indumentaria de cóctel a una declaración de intenciones en el tiempo que tomó fotografiarlo”, continuó.

“Treinta años después, puedes decir esas palabras (“vestido de la venganza”) en cualquier parte del mundo, y todos sabrán exactamente a qué vestido te refieres”, añadió.

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby's, explicó: “La moda puede ser un lenguaje cuando las palabras fallan o simplemente no son suficientes. La princesa Diana entendía eso instintivamente”.

“Lo que hace que este vestido sea extraordinario no es simplemente que lo haya lucido la princesa, ni que su aparición en el evento de Serpentine acaparara titulares en todo el mundo. Es lo que comunicaba”, prosiguió.

open image in gallery Diana, princesa de Gales, con un vestido negro de gasa plisada, con un panel lateral vaporoso, diseñado por Christina Stamboulian ( PA )

Halimi elogió a la princesa Diana por convertir el vestido en un “mensaje poderoso” durante uno de los episodios más “escudriñados y emotivamente intensos de su vida”.

“Lo que se convirtió en un fenómeno viral mundial —mucho antes de que las redes sociales hicieran que el término se volviera común— también dio vía libre a cualquiera, pero especialmente a las mujeres, para usar la moda más allá del adorno y de una manera mucho más intencional y significativa: como un escudo, un arma o ambas cosas”, agregó.

“Lo que ha perdurado a lo largo de las décadas no es el escándalo que rodeó aquella noche, sino la muestra de confianza y aplomo de la princesa Diana”, expresó.

“Ella se encontró en un momento en el que gran parte de su historia estaba siendo contada por otros y, a través de lo que eligió vestir, recuperó el control de la narrativa para sí misma”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello