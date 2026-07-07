La teoría de Diana: por qué Kate y Meghan tienen más en común de lo que parece

La princesa de Gales compartió una nueva fotografía en la que aparece sonriendo en la cima del Ben Nevis, el pico más alto de Escocia. Vestida con una chaqueta impermeable, con bastones de senderismo a la espalda y el aspecto propio de quien acaba de completar una exigente travesía, Kate culminó el sábado el desafío de las Tres Cumbres, una iniciativa con la que buscó visibilizar la vida durante y después del cáncer, además de recaudar fondos para una organización benéfica dedicada a esa enfermedad.

"Me propuse completar el desafío nacional de las Tres Cumbres no solo como una prueba física, sino como una oportunidad para mostrar cómo es la vida después de un diagnóstico de cáncer y para retribuir a la sociedad", escribió en un emotivo mensaje, tras concluir con éxito su tratamiento contra el cáncer en 2025.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó mucho la atención en la imagen. Al llegar a la cima del Ben Nevis, después de recorrer unos 37 kilómetros y superar un desnivel acumulado de 3.064 metros, Kate, de 44 años, llevaba puesto su anillo de compromiso de zafiro y diamantes.

La icónica joya, que perteneció a la fallecida princesa Diana, ocupa un lugar destacado en la fotografía mientras Kate apoya la mano izquierda sobre una roca. En la meta la esperaban su esposo, el príncipe William; sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis; además de sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano, James Middleton.

open image in gallery La teoría de Diana sobre las similitudes entre Kate y Meghan ( Kensington Palace/PA )

La fotografía también fue una oportunidad perfecta para que el anillo volviera a captar la atención. Y aunque es comprensible que el legado de Diana siga presente de muchas maneras, con frecuencia reaparece la misma comparación: ¿quién evoca mejor a la princesa, Kate o Meghan?

Es una competencia permanente de homenajes: recrear sus atuendos, inspirarse en su estilo o incluso adoptar gestos y miradas que recuerdan a Diana. Ya sea de forma intencional, inconsciente o como una muestra de afecto hacia una suegra a la que ninguna de las dos llegó a conocer, estas imágenes suelen provocar la misma reacción: "Se parece muchísimo a Diana".

Entiendo el valor sentimental que pueden tener las pertenencias de un ser querido. Desde que mi madre murió hace más de 20 años, mi hermanastra conserva un frasco de su perfume en el refrigerador para seguir usando su fragancia, aunque a mí siempre me resultó doloroso. Yo me parezco mucho a mi madre y, incluso después de tantos años, a veces sigo usando unos pantalones cortos amarillos que eran suyos y el anillo de diamantes que heredé de ella, una joya que en mi familia tiene un significado comparable al del anillo que hoy lleva Kate.

A comienzos de este mes, Kate vistió un abrigo-vestido azul celeste de Catherine Walker con ribetes blancos para el desfile Trooping the Colour, un claro guiño al conjunto azul y blanco que Diana lució durante el servicio de Pascua de la familia real en 1987, también diseñado por Catherine Walker.

Cuando salió del ala Lindo tras el nacimiento del príncipe George en 2013, Kate llevó un vestido celeste con lunares de Jenny Packham que recordó al vestido verde con lunares que Diana usó al presentar al príncipe William en ese mismo hospital en 1982.

Incluso antes de casarse con William, Kate apareció durante unas vacaciones de esquí en Klosters, en 2005, con una chaqueta acolchada roja y guantes negros, un conjunto prácticamente idéntico al que Diana había usado en esa misma estación de esquí en 1986.

Meghan también ha recurrido en varias ocasiones a referencias visuales asociadas con Diana. El tocado verde esmeralda que lució durante el servicio del Día de la Commonwealth en 2020 recordaba al que la princesa llevó en el desfile Trooping the Colour de 1982 en el balcón del Palacio de Buckingham.

También llamó la atención la sudadera morada de la Universidad Northwestern que Meghan mostró en una selfie publicada en Instagram en 2025, idéntica a la que Diana vistió en la década de 1990. Del mismo modo, el reloj Cartier Tank Française que perteneció a la princesa apareció en la muñeca de Meghan mientras cocinaba en su casa de Montecito para la serie de Netflix With Love, Meghan.

Sus críticos incluso la acusaron de intentar reforzar su imagen imitando a Diana, en especial tras el viaje "humanitario" que realizó junto al príncipe Harry a Jordania a principios de este año, una clase de visitas que contribuyeron a consolidar la imagen de Diana como la "Princesa del Pueblo". También señalaron similitudes en algunas poses, como la sesión de fotos para la portada de Harper's Bazaar del año pasado, en la que Meghan cruzó las piernas de una forma que muchos compararon con una célebre fotografía de Diana publicada por Vogue en 1994.

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La entrevista que Meghan concedió a Oprah Winfrey en 2021 también fue comparada con la histórica conversación que Diana mantuvo con el programa Panorama de la BBC en 1995. En ambos casos, las dos mujeres hablaron sobre las dificultades de formar parte de la familia real, sus problemas de salud mental y el sentimiento de aislamiento dentro de la monarquía. Para muchos, los paralelismos con Diana resultaron inevitables.

El propio príncipe Harry ha dicho que Meghan le recuerda a su madre. En el documental de Netflix Harry & Meghan, afirmó: "Hay muchas cosas de Meghan y de su forma de ser que me recuerdan mucho a mi madre. Tiene la misma compasión, la misma empatía, la misma confianza en sí misma y esa calidez tan especial".

open image in gallery ( Netflix/PA )

Lo cierto es que tanto Harry como William parecen haberse sentido atraídos por mujeres que comparten ciertos rasgos con Diana, más allá de que esas similitudes sean deliberadas o no.

Cuando Meghan apareció por primera vez en la escena pública, su amplia sonrisa y el gesto de apoyar la mano en la espalda de Harry recordaban a la tímida Diana de la época de su compromiso. Con el tiempo, sin embargo, su imagen de estrella de Hollywood y su habilidad para acaparar titulares, incluso eclipsando a otros miembros de la familia real, evocaron a la Diana más mediática de sus últimos años.

Kate, por su parte, proyecta una calidez muy similar a la de Diana en su papel de madre. Las imágenes de la princesa llevando a sus hijos a la escuela o acompañándolos a actividades deportivas recuerdan al estilo de crianza cercano y poco convencional que caracterizó a Diana. Al mismo tiempo, también deja entrever cierta vulnerabilidad y una personalidad que, en ocasiones, parece lidiar con inseguridades, rasgos que muchos también asociaban con su difunta suegra.

Si se reunieran esas dos facetas en una sola persona, podría decirse que emergería una imagen más completa de Diana.

Desde la psicología se ha planteado que muchas personas tienden a sentirse atraídas por parejas que les resultan familiares porque les transmiten seguridad. En algunos casos, elegir a alguien con rasgos similares a los de uno de los padres puede representar un intento inconsciente de resolver experiencias del pasado. William y Harry tenían apenas 15 y 12 años cuando Diana murió en 1997, por lo que no resulta extraño pensar que esa pérdida marcó profundamente la forma en que construyeron sus relaciones afectivas.

Por eso resulta irónico que hoy los dos hermanos permanezcan distanciados y que, con frecuencia, sus esposas sean señaladas como parte del origen de ese conflicto. William y Harry son las únicas personas que compartieron aquella infancia junto a Diana, pero con el paso de los años desarrollaron visiones muy diferentes sobre su familia, su pasado y el papel que cada uno ocupa dentro de la monarquía.

Según diversas informaciones, William desaprueba la exposición pública que Harry y Meghan han dado a los asuntos familiares. Harry, por su parte, ha hablado en varias ocasiones sobre las dificultades de crecer como el "repuesto" en la línea de sucesión, pese a que, según ha contado, su madre siempre le insistió en que nunca debía sentirse inferior a su hermano.

Para la autora, el momento elegido por Kate para volver a rendir homenaje a Diana tampoco parece casual. Coincide con las versiones sobre una posible visita de Harry al Reino Unido junto a Meghan y sus hijos, un viaje que, de concretarse, sería el primero de la familia en cuatro años. También se informó que el duque de Sussex planeaba visitar la tumba de Diana en Althorp, mientras que el viaje representaría una oportunidad para que el rey Carlos pasara tiempo con sus nietos.

open image in gallery ( Instagram/@meghan )

Sin embargo, esos planes cambian constantemente debido a la decisión de retirarle a Harry la protección policial, o porque el propio duque busca poner de relieve lo que considera una situación injusta.

Según el Mail on Sunday, otro punto de fricción es la decisión del rey Carlos de ofrecer a Harry y Meghan una residencia real para hospedarse durante su visita al Reino Unido. De acuerdo con una fuente citada por el diario, William considera que su padre está cometiendo un "error de juicio" al tender una rama de olivo a los duques de Sussex.

En ese contexto, la autora sostiene que el anillo de compromiso de Diana, visible en la fotografía de Kate en la cima del Ben Nevis, también transmite un mensaje. A su juicio, la princesa de Gales reivindica el legado de Diana de una forma tan evidente como Meghan hace con el reloj Cartier que perteneció a la princesa y que luce en su serie de Netflix.

Por ahora, concluye la autora, Kate ocupa una posición de fortaleza y parece estar en la cima del mundo.

Traducción de Leticia Zampedri