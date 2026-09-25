“Barbie jamás haría eso”: Margot Robbie sorprende a sus fans con una inesperada decisión que genera reacciones

Margot Robbie sorprendió a sus seguidores al adoptar el apellido de su esposo.

En un nuevo registro empresarial disponible en Companies House, el registro mercantil del Reino Unido, la actriz figura como “Margot Elise Ackerley” en la documentación de LuckyChap Entertainment, la productora que dirige junto con su esposo, Tom Ackerley.

El cambio salió a la luz a pocos meses de que la pareja celebre su décimo aniversario de bodas, en diciembre. En documentos anteriores, la protagonista de Barbie aparecía registrada como Margot Elise Robbie.

En los últimos años ya circulaban versiones de que la actriz había adoptado el apellido Ackerley en su vida privada, aunque continuaba utilizando Robbie en el ámbito profesional. De hecho, aparece como Margot Robbie en los créditos de su proyecto más reciente, Sterling Point, el drama sobre el paso a la adultez que coprodujo a través de LuckyChap Entertainment.

El cambio de apellido sorprendió a algunos de sus seguidores. “No suena igual”, comentó una persona en redes sociales.

open image in gallery Margot Robbie utilizó el apellido de su esposo en documentos empresariales de LuckyChap Entertainment, la productora que ambos dirigen ( AFP/Getty )

Una persona incluso sugirió que adoptar el apellido de su esposo contradecía de algún modo el mensaje feminista de Barbie. “Barbie nunca habría hecho eso. Nunca adoptaría el apellido de un hombre”, escribió en X.

Otros, en cambio, recibieron el cambio con entusiasmo. “Margot Ackerley suena muy elegante”, comentó un usuario.

“Margot Ackerley parece el nombre de una novelista victoriana, y lo digo como el mayor de los elogios”, bromeó otra persona.

“Les deseo lo mejor a los dos”, añadió otro seguidor.

Robbie conoció a su esposo en 2013, durante el rodaje del drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial Suite Française. Por entonces, comenzaba a abrirse camino como actriz tras interpretar a Donna Freedman en la telenovela australiana Neighbours, mientras que Ackerley, originario de Guildford, Inglaterra, trabajaba en la producción como asistente de dirección.

open image in gallery Robbie conoció a su esposo en 2013 durante el rodaje del drama sobre la Segunda Guerra Mundial ‘Suite Française’ ( AFP/Getty )

Comenzaron a salir poco después y, un año más tarde, fundaron LuckyChap Entertainment. Desde entonces, la productora estuvo detrás de películas como Yo, Tonya, Aves de Presa, Barbie, Saltburn y Cumbres Borrascosas.

La pareja mantuvo su relación lejos del foco mediático y se casó en una ceremonia privada en Byron Bay, Australia, en diciembre de 2016. En octubre de 2024 nació su primer hijo.

Ackerley contó anteriormente a The Sunday Times que ambos pasan “24 horas al día” juntos y que sus vidas personales y profesionales prácticamente se fusionaron.

“Es perfecto. No hay que separar una cosa de la otra. Todo se convirtió en una sola”, explicó.

¿Y sobre qué discuten en casa? Según Ackerley, uno de sus principales desacuerdos es mucho más trivial: decidir qué galletas de chocolate son mejores, las Tim Tams australianas o las Penguins británicas.

Traducción de Leticia Zampedri