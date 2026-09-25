Cómo los estadounidenses hacen que sus vacaciones valgan la pena
Los estadounidenses no quieren renunciar a sus vacaciones, pero cada vez buscan más puntos, recompensas y ofertas para justificar el gasto
Siete de cada 10 estadounidenses sienten presión por hacer que cada viaje “valga la pena” económicamente, según una nueva encuesta.
La encuesta realizada por World of Hyatt y Talker Research de 2.000 estadounidenses encontró que el 51 % ha hecho un viaje que no habría sido posible sin puntos o recompensas de viaje, y el 74 % dice que estas recompensas hacen que el gasto en viajes se sienta más justificado.
Pese a la presión financiera, los estadounidenses no están dispuestos a renunciar a las vacaciones. Casi todos coinciden en que viajar es esencial para su salud mental (90 %) y para evitar el agotamiento (85 %).
Aun así, la accesibilidad económica sigue siendo un reto. Las finanzas limitadas (43 %) y la dificultad para tomarse tiempo libre del trabajo (26 %) son los principales obstáculos.
“Esta investigación muestra que los viajeros no están perdiendo las ganas de explorar; están buscando formas más inteligentes de lograrlo”, dijo Laurie Blair, vicepresidenta sénior de marketing global y lealtad de Hyatt.
La dependencia de las recompensas de viaje es aún más marcada entre los más jóvenes: más de ocho de cada 10 viajeros de la generación Z (84 %) y el 77 % de los millennials dicen que estas recompensas hacen que el gasto valga más la pena, frente al 68 % de la generación X y el 58 % de los baby boomers.
En promedio, los encuestados calculan que las recompensas cubren el 40 % del costo de unas vacaciones típicas, con la generación Z (50 %) y los millennials (44 %) dependiendo más de ellas que la generación X (33 %) y los baby boomers (23 %).
Planificar un viaje también se ha vuelto más abrumador. El 42 % ha abandonado la planificación de un viaje por sentirse agotado y casi la mitad ha retrasado (48 %) o directamente cancelado (44 %) una reserva por miedo a perderse una mejor oferta.
Al final, los encuestados dicen que las recompensas ayudan a reducir los costos (30 %) y los motivan a planear futuros viajes (27 %), aunque algunos también las consideran complicadas (19 %) o difíciles de administrar (18 %).
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