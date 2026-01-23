¿No puedes dormir? Tal vez sea culpa del chocolate

Muchas personas sienten antojo de un bocadillo o postre antes de irse a dormir. Según los expertos, esto se debe a que la cena puede provocar una caída en los niveles de azúcar en sangre más tarde durante la noche.

Sin embargo, comer chocolate —uno de los dulces más populares y reconfortantes en Estados Unidos— por la noche podría tener efectos no deseados y perjudiciales para la salud.

“Consumir chocolate justo antes de dormir puede, de hecho, contribuir a una mala calidad del sueño”, advirtió la dietista registrada Lena Bakovic en declaraciones a Tom’s Guide.

La preocupación crece si se considera que muchos adultos en Estados Unidos ya duermen menos de lo necesario. Las autoridades sanitarias federales recomiendan al menos siete horas de sueño por noche para prevenir enfermedades y mantener una buena salud general.

Este dulce típico de EE. UU. podría ser la razón por la que no puedes duermes bien por las noches

¡Sorpresa! Estás despierto y no sabes por qué

El problema: la mayoría del chocolate contiene cafeína, el mismo estimulante que se encuentra en tu taza de café matutino.

La cafeína te mantiene despierto al bloquear la adenosina, una sustancia química que induce el sueño al final del día, según los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Y aunque el chocolate amargo suele tener menos azúcar y es considerado el más beneficioso para la salud cardiovascular, también es el que contiene mayor cantidad de cafeína. Esto se debe a su alta concentración de cacao, que es la fuente principal de este estimulante. Además, contiene teobromina, otra sustancia con efecto estimulante, aunque de menor intensidad.

“En general, una barra de chocolate amargo de 100 gramos puede contener entre 50 y 150 miligramos de cafeína”, explicó la chocolatera Liron Gal al medio Real Simple.

Para ponerlo en contexto: una taza de café promedio contiene alrededor de 95 miligramos de cafeína, cantidad suficiente para mantenerte despierto durante varias horas. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los adultos pueden consumir hasta 400 miligramos diarios de forma segura.

¿Antojo nocturno? El chocolate blanco podría ser tu mejor opción para dormir bien

A dormir bien

Entonces, ¿qué deberías comer antes de dormir?

El chocolate blanco podría ser una mejor opción antes de dormir, ya que por lo general no contiene cafeína. Esto se debe a que no incluye los sólidos de cacao que sí están presentes en otros tipos de chocolate.

“La cafeína se encuentra en los sólidos de cacao, que están ausentes en el chocolate blanco. Como el chocolate blanco se elabora únicamente con manteca de cacao, carece de los componentes que contienen cafeína”, explica la marca chocolatera austriaca Zotter Chocolate.

Aun así, solo el 11 % de los estadounidenses dice que el chocolate blanco es su favorito, según una encuesta de la firma de análisis de datos YouGov.

Si buscas otras alternativas, puedes probar una cucharada de mantequilla de maní, una pieza de fruta, una taza de yogur griego o jugo de cereza (rico en melatonina) acompañado de un puñado de nueces. La melatonina, conocida como la “hormona del sueño”, ayuda a inducir la somnolencia.

Estas opciones no solo favorecen el descanso, sino que también aportan proteínas y otros nutrientes beneficiosos para el organismo.

Traducción de Leticia Zampedri