Malaui inicia campaña de vacunación contra el cólera en condiciones que aumentan riesgo de brotes

Malaui, una nación situada en el sur de África, comenzó esta semana una campaña de vacunación contra el cólera en un intento por frenar la amenaza de la enfermedad que cada año mata a decenas de miles de personas en todo el mundo.

El cólera es evitable cuando se tiene acceso a agua limpia y puede tratarse con medicamentos de rehidratación; asimismo, existen vacunas efectivas.

Malaui es uno de los países africanos que enfrentan la amenaza perenne del cólera, y esto se ha exacerbado este año debido a las lluvias e inundaciones inusualmente intensas en el sur de África, el tipo de clima que suele provocar brotes de la enfermedad.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por una bacteria que se propaga típicamente a través de alimentos o agua contaminados.

El continente sufrió un gran revés en su lucha contra esta enfermedad el año pasado, cuando los casos superaron los 300.000, según los Centros para el Control de Enfermedades de África, el peor saldo en 25 años.

Una de las áreas objetivo de las autoridades de salud de Malaui para la campaña, que duró tres días y terminó el viernes, fue el densamente poblado municipio de Chilomoni en Blantyre, la capital comercial. En las últimas semanas, al menos 17 personas han sido diagnosticadas con cólera en la ciudad y se ha reportado al menos una muerte. Las autoridades advirtieron sobre “un aumento constante” en los casos a nivel nacional.

El doctor Gift Kawalazira, director de salud y servicios sociales de la Oficina de Salud del Distrito de Blantyre, dijo el jueves que los funcionarios identificaron fuentes de agua peligrosas como la probable razón de los casos de cólera que se reportaron en Chilomoni, subrayando cómo la enfermedad afecta especialmente a las comunidades empobrecidas con acceso restringido a agua limpia.

Los residentes suelen pagar alrededor de cinco centavos de dólar estadounidense por un balde de 20 litros (alrededor de cinco galones) de agua limpia de grifos privados en Chilomoni. Pero cuando no pueden pagar esa tarifa, algunos recurren al cercano arroyo Muluda, una vía fluvial contaminada con desechos humanos y animales, para beber, cocinar y lavar.

“Puedes ver cómo las personas llevan sus utensilios de cocina y los lavan aquí mismo, y también lavar su ropa”, dijo Kawalazira. “Esta es el agua que provoca el cólera”.

Malaui espera distribuir 24.000 de las vacunas orales como un comienzo, aunque las autoridades dicen que se necesitan muchas más para el país.

“Nos enfocamos en las poblaciones más vulnerables”, dijo Kawalazira, calificando la cantidad de vacunas como “un buen número para comenzar”. La cooperación entre los trabajadores sanitarios y las personas fue clave para contener el brote, afirmó.

El stock mundial de vacunas contra el cólera se agotó gravemente para 2022 debido a la demanda y a que hay pocos proveedores, lo que hizo que los países más pobres tuvieran problemas para contener los brotes. En Malaui, uno de los peores brotes mató a casi 2.000 personas ese año.

Entre los que buscaban protección en Chilomoni esta semana estaba Harriet George, de 24 años, quien llevó a sus dos hijos a un punto de vacunación el jueves.

“He visto que hay un brote de cólera en nuestra área, y decidí venir con mis hijos para vacunarnos”, dijo. “Nueve personas de esta área están en el hospital, y la noticia no fue bien recibida porque el resultado final es la muerte”.

África ha buscado invertir en su propia producción de vacunas dado que el cólera ha resurgido. En noviembre, una empresa farmacéutica sudafricana lanzó ensayos de lo que espera sea la primera vacuna contra el cólera producida en África.

El cólera suele convertirse en una amenaza durante las temporadas de lluvias, y las autoridades de salud de Malaui se han visto obligadas a actuar debido a las lluvias inusualmente intensas que han caído desde finales del año pasado en la región del sur de África y han causado inundaciones devastadoras en varias partes de Sudáfrica y Mozambique.

Las organizaciones humanitarias han advertido que existe un grave peligro de grandes brotes de cólera en Mozambique, donde más de 500.000 personas han sido afectadas por las inundaciones y podrían quedar sin acceso a agua potable y alimentos.

El portavoz de UNICEF, Guy Taylor, dijo en un comunicado que “las enfermedades transmitidas por el agua y la desnutrición son una combinación letal”.

Distintas partes de Malaui también han sido afectadas por inundaciones este mes, lo que ha generado preocupaciones de salud además del impacto inmediato de las condiciones climáticas extremas.

Otro residente de Chilomoni, Noel Kanjere, dijo que decidió vacunarse tras darse cuenta de lo rápido que puede propagarse la enfermedad, aunque fue el único miembro de su hogar de cinco personas que vino a recibir la vacuna, dijo.

“El departamento de salud no debería venir solo cuando hay un brote”, dijo Kanjere el jueves. “Necesitan dar mensajes de sensibilización continuamente a la comunidad”.

The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de salud global y desarrollo en África de la Fundación Gates. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.