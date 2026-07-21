Millie Bobby Brown encabeza los homenajes a Kaylee Hottle, su compañera de reparto en ‘Godzilla vs. Kong’

Kaylee Hottle, la aclamada actriz conocida por sus papeles en la saga de Godzilla, falleció trágicamente a los 18 años en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland, EE. UU. Su compañera de reparto en la franquicia, Millie Bobby Brown, encabezó los homenajes a la joven promesa, expresando su profunda tristeza ante la noticia.

El fallecimiento de Hottle fue confirmado por su padre, Joshua, en una emotiva transmisión en vivo compartida en Facebook el martes, realizada completamente en Lengua de Señas Estadounidense (ASL), lo que refleja que la familia Hottle es sorda. Su madre, Ketsi, también publicó un homenaje en ASL, que incluía una selfie con su hija y el conmovedor mensaje: “Un privilegio ser tu mamá, Kaylee Hottle”.

Brown, quien coprotagonizó junto a Kaylee Hottle la película Godzilla vs. Kong y su secuela, Godzilla x Kong: el nuevo imperio, compartió una imagen en blanco y negro de su compañera de reparto en Instagram. La actriz, nominada al Emmy, escribió: “Estoy devastada al enterarme de esto. Te echaremos mucho de menos, Kaylee”.

Hottle debutó en el cine con la película Godzilla vs. Kong, interpretando a Jia, una niña sorda huérfana que forja un vínculo único con el simio gigante Kong a través de lenguaje de señas. Repitió este papel en la secuela de 2024, y obtuvo una nominación al Premio Saturn a la mejor interpretación de una actriz joven. A lo largo de su carrera, Hottle fue una firme defensora de la inclusión de las personas sordas en la industria del entretenimiento.

Hottle era una de los dos pasajeros implicados en una colisión ocurrida a las 3:00 a. m. del martes, mientras que el conductor era un hombre de 19 años que fue trasladado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida, según informa Associated Press (AP).

Según AP, el accidente está bajo investigación, y la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick indicó que se creía que el “exceso de velocidad” había sido un factor determinante.

open image in gallery Kaylee Hottle en ‘Godzilla vs. Kong’ ( © 2021 LEGENDARY AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. Todos los derechos reservados. GODZILLA TM & Â© TOHO CO., LTD. )

Numerosos homenajes llegaron desde toda la comunidad actoral. Marlee Matlin, la primera actriz sorda en ganar un Oscar, compartió una foto en X con Kaylee Hottle y la también actriz Shoshannah Stern, y expresó: “Estoy profundamente consternada por el fallecimiento de la dulce Kaylee Hottle. Que su belleza y talento perduren para siempre”. Stern también expresó su pesar en Instagram, escribiendo: “Estoy desconsolada. Mi más sentido pésame a la familia Hottle”.

La Escuela para Sordos de Texas, en la ciudad de Austin, donde Hottle cursaba su último año, también emitió un comunicado tras la desgarradora noticia. La institución compartió una fotografía de ella y añadió: “Con profunda tristeza, compartimos la desgarradora noticia del trágico fallecimiento de una de nuestras alumnas de último año, Kaylee Hottle, ocurrido ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase y todos los que conocieron y amaron a Kaylee en estos momentos tan difíciles”. La escuela concluyó pidiendo que se expresaran condolencias a los seres queridos de Hottle “mientras [lamentaban] juntos esta tremenda pérdida”.

Además de sus papeles destacados en el cine, Hottle también apareció en un episodio de Magnum PI en 2021 y participó en varios anuncios, incluyendo uno que promovía el apoyo a la lucha de la comunidad sorda por la igualdad de derechos.

Traducción de Sara Pignatiello