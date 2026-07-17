Al menos 20 niños y un adulto mueren en choque de autobús escolar de primaria en Uganda

Un autobús escolar que transportaba a alumnos de primaria de regreso de una excursión educativa a una pintoresca catarata en Uganda se salió de la carretera y volcó, matando al menos a 20 niños y un adulto, dijo el viernes la policía del país de África Oriental.

El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el distrito de Kapchorwa, en el este de Uganda, cuando el vehículo regresaba de una visita a las cataratas Sipi, en la misma región, señaló la Fuerza de Policía de Uganda en un comunicado en X.

Los sobrevivientes, entre los que había tres adultos y varios niños, fueron trasladados a varios hospitales, apuntó la policía, que no ofreció de inmediato una cifra exacta de heridos.

Al menos nueve niños estaban hospitalizados en estado crítico, mientras que el adulto que murió parecía ser el fundador y director de la escuela, dijo en X el ministro ugandés de Gobierno Local, Balaam Barugahara Ateenyi.

Los residentes de la aldea donde ocurrió el accidente actuaron como personal de emergencia y ayudaron a trasladar a los menores heridos a hospitales mientras intentaban salvar a algunas víctimas, añadió Barugahara.

El autobús pertenecía a la King David Junior School, una escuela primaria ubicada en la capital, Kampala, indicó la policía.

El conductor habría perdido el control del bus, que se salió de la carretera, chocó contra una roca y volcó, según el comunicado policial, que añadió que la información era preliminar y que la causa del accidente estaba bajo investigación.

Una foto de la policía mostraba el vehículo volcado sobre un costado con todo el techo arrancado y los asientos expuestos, algunos de ellos destrozados. Las maletas y la ropa yacían esparcidas por la carretera.

Los accidentes de tráfico son habituales en Uganda y suelen atribuirse al mal mantenimiento de los vehículos, al exceso de velocidad y al mal estado de muchas carreteras, problemas recurrentes en todo el continente. Al menos 14 personas murieron cuando un autobús chocó contra un camión en una zona remota del norte de Uganda a principios de este mes.

África tiene el peor historial de seguridad vial del mundo, con más de 300.000 muertes anuales en carretera y alrededor de 26 decesos por cada 100.000 habitantes. En Europa, que tiene mucho más tráfico vial, hay alrededor de 20.000 muertes al año y nueve muertes por cada 100.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.