David Harbour finalmente se pronunció sobre los rumores de tensión con su compañera de reparto en Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Apenas una semana después de que su expareja, Lily Allen, lanzara el mordaz álbum de ruptura West End Girl en octubre de 2025, un informe aseguró que Brown, de 22 años, había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra su coprotagonista, de 51, antes del inicio del rodaje de la temporada final de la serie.

En una entrevista con Variety, Harbour calificó la publicación de ese reporte como "algo extraño" y consideró que "salió a la luz de una manera extraña".

"Es una serie que duró diez años. Trabajamos juntos durante una década, justo en plena adolescencia de Millie, interpretando a padre e hija", explicó. "No sé si la gente tiene familiares o amigos con los que convive durante diez años, pero de vez en cuando surgen desacuerdos y discusiones".

El actor añadió que ese tipo de conflictos forman parte de cualquier relación cercana. "En las familias, los desacuerdos ocurren y luego se superan", dijo. "El problema es que, cuando se trata de una serie que mueve miles de millones de dólares, hay cientos de personas pendientes de cada detalle y con intereses en juego".

Antes de la última temporada de 'Stranger Things', surgieron versiones sobre un presunto distanciamiento entre Harbour y Brown ( Getty )

Harbour incluso dejó entrever que podría volver a trabajar con Brown en el futuro.

"Volverán a vernos juntos; diez años no fueron suficientes", afirmó. "Tenemos un vínculo muy especial y nos queremos".

Brown, por su parte, explicó en declaraciones enviadas por correo electrónico a Variety cómo evolucionó su relación profesional a lo largo de la serie.

"Obviamente, cambié muchísimo entre la primera y la quinta temporada, y David estuvo ahí durante todo ese proceso", señaló. "Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa desde el punto de vista creativo. Cuando trabajas con alguien durante tantos años, puedes exigirte mucho emocionalmente en determinadas escenas. Aunque la serie haya terminado, sigo profundamente agradecida. Haber compartido esa experiencia con él durante tanto tiempo es algo que siempre recordaré y valoraré".

A lo largo de las cinco temporadas de Stranger Things, Jim Hopper —el jefe de la Policía de Hawkins interpretado por Harbour— se convirtió en la figura paterna de Eleven, el personaje de Brown, y terminó adoptándola al final de la primera temporada.

Poco antes del estreno de la quinta y última entrega, el Daily Mail, citando a una fuente anónima, informó que Brown había presentado varias quejas contra Harbour antes del inicio del rodaje. Según el tabloide británico, Netflix investigó esas acusaciones durante meses. Ni la plataforma ni los actores se pronunciaron públicamente sobre ese reporte.

Sin embargo, en noviembre, en medio de los rumores sobre un supuesto distanciamiento, Brown y Harbour mostraron una imagen de cercanía durante la premiere de la temporada final en Los Ángeles. Ambos fueron fotografiados abrazándose y sonriendo mientras posaban juntos en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre.

Poco después del estreno, Brown volvió a referirse a la relación que mantiene con su compañero de reparto. Cuando le preguntaron qué significaba para ella ese vínculo, respondió: "Muchísimo. Quiero decir, interpretamos a padre e hija".

El entrevistador comentó entonces: "Y, al igual que Noah [Schnapp] y Winona [Ryder], ustedes tienen una gran amistad", durante la conversación con Entertainment Tonight.

Traducción de Leticia Zampedri