Los estadounidenses utilizan inteligencia artificial para las compras navideñas

Uno de cada tres estadounidenses considera que la inteligencia artificial es una herramienta útil al comprar, especialmente durante las fiestas navideñas.

Según una nueva encuesta realizada por UserTesting y Talker Research de 2.000 adultos, el 57 % ya utiliza inteligencia artificial para comprar.

En cuanto a los regalos navideños, el 34 % de los encuestados consultan con IA en busca de consejos y el 74 % cree que les ayudará a elegir mejor los regalos este año.

De hecho, el 32 % afirma confiar en la IA para obtener mejores recomendaciones de regalos que sus propios amigos y familiares.

Entre los usos más populares con IA se encuentran encontrar el precio más bajo en productos específicos (38 %), obtener enlaces directos a esos productos (37 %) y generar ideas innovadoras para regalos (35 %).

Esta dependencia de la IA surge a medida que los compradores se preparan para los días de mayor actividad comercial del 2025.

El 62% planea comprar durante el viernes negro de este año y el 16 % afirma que confiará exclusivamente en las ofertas del viernes negro para todas sus compras navideñas.

Sin embargo, el 56 % planea comprar el lunes cibernético este año, en comparación con el 66 % del 2022, y solo el 10 % afirma usarlo exclusivamente para compras navideñas.

También están surgiendo brechas generacionales: el 61 % de los millennials tienen más probabilidades de participar en el lunes cibernético que otros grupos de edad, mientras que el 77 % de los compradores de la generación Z planean comprar el viernes negro.

Las intenciones de gasto muestran que el viernes negro podría generar presupuestos más amplios este año, con un gasto promedio de $449 en comparación con $423 del año pasado. El 43 % de los compradores afirman que planean gastar aproximadamente lo mismo que el año pasado, mientras que el 39 % espera gastar más.

Este lunes cibernético, el 47 % gastará aproximadamente lo mismo y el 30 % planea gastar más.

Sin embargo, los compradores siguen preocupados por sus finanzas. El 43 % de los encuestados citan la inflación como su principal preocupación, mientras que el 31 % señala los aranceles como un factor importante. El 23 % cree que la inflación o los aranceles tendrán un impacto importante en sus compras esta temporada navideña.

El 59 % de los encuestados afirman que están distribuyendo sus compras a lo largo de un período más largo para afrontar la incertidumbre económica. El 56 % lo hace específicamente para ajustarse a su presupuesto y el 34 % para evitar gente.

Otro 59 % de los compradores ya tienen dinero reservado para las fiestas, y el 58 % afirma que empezará un mes antes del viernes negro.

El 14 % incluso ha comenzado sus compras navideñas hace más de cuatro meses.

“Las preocupaciones de la gente sobre las compras navideñas este año son casi universales”, dijo Bobby Meixner, vicepresidente de Marketing de Soluciones de UserTesting. “La inflación y los aranceles tendrán un impacto inevitable en el gasto este año, y estamos viendo que los consumidores reaccionan en consecuencia planificando sus compras. Para las empresas y las marcas, esto significa estar al tanto de cómo los compradores prevén sus finanzas esta temporada navideña”.