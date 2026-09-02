George Clooney ha respaldado a Mark Ruffalo en su disputa con Paramount después de que el estudio lo acusara de recurrir a “tropos antisemitas”, algo que el actor de La gran estafa calificó de “ridículo”.

El mes pasado, Ruffalo criticó los vínculos entre la empresa tecnológica Oracle, propiedad de Larry Ellison —padre del jefe de Paramount Skydance, David Ellison—, y las Fuerzas de Defensa de Israel, describiendo las acciones del ejército israelí como un “genocidio” que “se [había construido] sobre un sistema de opresión de apartheid impulsado por Oracle”.

El actor estadounidense se ha manifestado abiertamente en contra de la polémica fusión pendiente entre Paramount y su estudio rival Warner Bros., valorada en 111.000 millones de dólares, debido a los vínculos políticos de David Ellison con el presidente de EE. UU., Donald Trump.

En respuesta, Paramount emitió un comunicado en el que afirma que la compañía está “preocupada al ver que se invocan estereotipos antisemitas con el supuesto fin de resolver una disputa comercial”, y añade que no “tolera ningún tipo de prejuicio contra nadie”.

El propio Ruffalo calificó la acusación de antisemitismo de “atroz y fundamentalmente deshonesta”, y ahora su colega, Clooney, ha salido en su defensa.

open image in gallery Mark Ruffalo se ha pronunciado recientemente en contra de Oracle, la empresa tecnológica propiedad de Larry, el padre de David Ellison ( Getty )

En declaraciones a la revista Variety, Clooney dijo: “Apoyo la libertad de expresión de Mark Ruffalo”.

“Es ridículo. No vamos a prohibir la libertad de expresión. Creo en ella incluso cuando estoy completamente en desacuerdo. Eso es importante. De hecho, es parte del funcionamiento de la democracia”, continuó.

También calificó la posible fusión como “algo complicado”, y añadió: “No veo cómo la fusión puede resultar rentable para quienes intentan llevarla a cabo. Ya veremos”.

“Me preocupa cuando una gran empresa absorbe a otra. Siempre me preocupa cuando las grandes empresas se fusionan porque significa que mucha gente va a perder su trabajo”, expresó.

Esto ocurre apenas un día después de que más de 170 artistas judíos firmaran una carta abierta en apoyo a Ruffalo en medio de la acusación de Ellison. Wallace Shawn, Hannah Einbinder, Joel Coen y Naomi Klein fueron algunos de los firmantes de la carta, titulada “¡Basta!”.

La carta exige que se ponga fin a “la instrumentalización falsa y peligrosa de las acusaciones de antisemitismo contra quienes tienen el valor suficiente” para hablar de cómo “el ataque contra el pueblo palestino y el ataque contra nuestras libertades en EE. UU. están profundamente interconectados”.

open image in gallery George Clooney salió en defensa de Mark Ruffalo ( AFP/Getty )

“Calificar a Mark Ruffalo de antisemita porque cuestiona una fusión corporativa masiva no solo es absurdo, sino que es una forma peligrosa de silenciar las críticas legítimas”, dijo la exestrella de Broad City, Ilana Glazer, en un comunicado adicional.

El viernes 21 de agosto, Ruffalo respondió a la recriminación de Paramount en X, escribiendo: “La acusación de que soy antisemita es atroz y fundamentalmente deshonesta”.

“Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que lo suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío”, afirmó, y siguió: “Este diálogo crítico y necesario se presenta entonces deshonestamente como antiisraelí. Para que quede claro, mis opiniones provienen de mis propias convicciones políticas y nunca deben interpretarse como hostilidad hacia el pueblo judío, por el que siento un profundo amor y respeto”.

Agregó que sus críticas a los Ellison eran “justas y necesarias”, antes de reafirmar su apoyo a la comunidad judía, que había “moldeado profundamente” sus actitudes hacia la “actuación, el activismo y el humanismo”.

La fusión entre Paramount y Warner Bros. se encuentra actualmente en suspenso hasta junio de 2027, fecha en la que un juez examinará cualquier cuestión legal relacionada con el acuerdo.

Traducción de Sara Pignatiello