La habilidad de Los Simpson para predecir el futuro se ha vuelto legendaria: la presidencia de Donald Trump, los relojes inteligentes e, incongruentemente, el ganador del Premio Nobel de Economía de 2016.

Ahora, una teoría conspirativa que se ha vuelto viral en TikTok afirma que en un episodio de la sexta temporada (no está claro cuál en concreto) hay un código oculto que, si se introduce en un chatbot de “inteligencia artificial moderna”, revelará la fecha en que las personas que vean el video y sigan ciertos pasos se harán ricas.

¿Y el día en que se supone que todo esto sucederá? El 1° de septiembre de 2026.

“Si revisas una imagen antigua de la sexta temporada, hay un código de fondo al que nadie prestó atención durante décadas”, afirmó el usuario de TikTok @jacobhartman, quien ofrece consejos financieros, en una publicación del 28 de agosto. Añadió: “Pero cuando se analizó con inteligencia artificial moderna, apuntó directamente a una fecha: martes, 1° de septiembre de 2026”.

Por supuesto, la afirmación no es más que un bulo de Internet, y posiblemente una peculiar táctica de marketing para aspirantes a influencers financieros en las redes sociales.

La habilidad de Los Simpson para predecir el futuro se ha convertido en algo legendario: la presidencia de Donald Trump, los relojes inteligentes y, aunque parezca incongruente, el ganador del Premio Nobel de Economía de 2016 ( Fox )

No es la primera vez que Los Simpson se utilizan en una estrategia para hacerse rico rápidamente. Un video de Facebook del 11 de marzo usó un guion idéntico y afirmaba que la oportunidad para hacerse rico sucedería el 13 de marzo de 2026.

Asimismo, un video de TikTok publicado el 12 de diciembre por el usuario Wealth Code Secrets, un canal de asesoramiento financiero, afirmaba que la fecha era el 1° de enero de 2026. Dicha publicación obtuvo más de 200.000 me gusta, comentarios, guardados y compartidos.

Todos los videos crean una sensación de urgencia con la idea de que la gente puede hacerse rica siguiendo unos sencillos pasos, que se reducen a compartir el video, hacer clic en el botón “Me gusta”, dejar un comentario y hacer clic en un enlace de la biografía.

Esa última parte es la señal de alarma: revela que el propósito del video es, en última instancia, incitar a los usuarios de las redes sociales a ver o comprar consejos financieros.

Aunque los videos no sean estafas en sí mismos, las tácticas empleadas son similares.

Según la CFBP (Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de EE. UU.), una táctica clásica de estafa consiste en “crear una sensación de urgencia o emergencia para manipular tus emociones y conseguir que actúes rápidamente”.

Y ese es el tipo de “FOMO” (miedo a perderse algo, por sus siglas en inglés) que explotan los videos engañosos.

“Quienes ignoren esto ahora serán los mismos que en octubre dirán: ‘¡M****a, perdí esa oportunidad!’”, advierte el video de TikTok sobre Los Simpson. Añade: “No seas esa persona; yo desde luego no lo seré”.

Pero aunque te encanten Homero, Marge y compañía, conviene tomarse un momento para considerar tus opciones antes de seguir precipitadamente los consejos financieros que encuentras en las redes sociales.

“Algunos creadores de contenido financiero, incluso aquellos con un gran número de seguidores, pueden carecer de formación profesional o experiencia en finanzas domésticas y, a menudo, no están cualificados para ofrecer asesoramiento financiero preciso y fiable”, señaló el año pasado el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia.

Traducción de Sara Pignatiello