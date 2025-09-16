1 de cada 3 nunca ha viajado fuera de los Estados Unidos

El 32 % de los estadounidenses admitieron que nunca han viajado fuera de los Estados Unidos, según una nueva encuesta.

En promedio, las personas esperan visitar 22 países diferentes a lo largo de su vida, con sueños de viajar a Japón y París (ambos 24 %), Grecia (19 %), Australia (17 %), Puerto Rico (16 %) y Alemania (14 %).

Algunos incluso aspiran a explorar lugares más remotos, y el 5 % menciona la Antártida y Vietnam como sus principales opciones.

El estudio realizado por Scenic Group y Talker Research de 2.000 adultos también reveló un fenómeno como "dismorfia del viaje", una sensación que siete de cada diez estadounidenses manifiestan de no haber visto suficiente del mundo en comparación con otros.

Solo el 48 % afirma estar satisfecho con sus experiencias de viaje. Las redes sociales juegan un papel importante en esta sensación de incompetencia, ya que el 35 % admite que las publicaciones de viajes de amigos y familiares les hacen sentir que se están perdiendo algo.

Entre las generaciones más jóvenes, esta inquietud es aún más pronunciada: el 26 % de la Generación Z y el 27 % de los millennials admitieron sentirse avergonzados de su historial viajero. En contraste, solo el 10 % de los encuestados sienten que han alcanzado todos sus objetivos de viaje.

Los encuestados revelaron que el costo (63 %) es el principal obstáculo para viajar, mientras que el 19 % mencionó la fatiga de la planificación y la logística.

A pesar de estos obstáculos, el deseo de explorar sigue siendo fuerte. En los próximos cinco años, el 44 % de los estadounidenses espera visitar un lugar completamente nuevo.

Para el 37 % de los encuestados, las vacaciones en la playa y los viajes por carretera son lo máximo, mientras que el 25 % prefiere viajes con todo incluido. Los cruceros también son populares entre el 28 % de los viajeros y el 6 % incluso se siente atraído por las expediciones polares.

El interés de viajar varía según la generación: el 20 % de la Generación Z desea visitar mercados vacacionales, mientras que el 22 % de la Generación X prefiere los recorridos históricos y culturales.

Las aventuras en la vida salvaje atraen al 22 % en general, mientras que el 1 3% elegiría retiros de bienestar y el 12 % experiencias culinarias.