La princesa de Gales estrenó una nueva melena rubia en el Museo de Historia Natural de Londres, junto al príncipe William, en su primer compromiso oficial desde las vacaciones de verano.

Middleton es mecenas de la institución desde 2013 y el jueves 4 de septiembre realizó una visita para conocer los jardines del museo, que se utilizan como recurso didáctico y de investigación.

En contraste con su habitual melena castaña, la princesa lució ondas perfectamente peinadas con reflejos dorados y tonos miel.

El cambio de look de la princesa Kate, con un tono más claro en el cabello, ya había llamado la atención la semana pasada, cuando fue vista a través de la ventana de su auto camino a la iglesia. No fue sino hasta su visita al museo que su cabello rubio pudo apreciarse en todo su esplendor.

Durante el evento, el príncipe y la princesa de Gales pasaron un rato con un grupo de niños de la escuela primaria Kender de New Cross, al sur de Londres, que estaban estudiando el estanque del jardín.

Cuando cayó un diluvio durante la visita, Kate puso su paraguas sobre algunos de los niños y dijo a los profesores: “Déjenlos entrar, hay que llevarlos dentro, está diluviando”.

La princesa de Gales estrenó un nuevo peinado rubio en su primer compromiso oficial desde las vacaciones de verano ( PA )

El pelo de Middleton se ha ido aclarando gradualmente, pasando del castaño chocolate al rubio, desde que el año pasado se reincorporó a sus funciones como miembro de la realeza, tras un exitoso tratamiento de quimioterapia contra un tipo de cáncer no revelado.

La princesa de Gales ya se había alejado de su estilo habitual en 2019, durante una visita al Museo de Historia Natural, donde lució un cabello visiblemente más caramelo, al que los estilistas bautizaron como “bronde”.

El pelo “bronde” es un tono intermedio entre el rubio y el castaño, que se ha visto en famosas como Rosie Huntington-Whitely, Jennifer Aniston y Jessica Alba.

La visita tuvo lugar poco después de que el príncipe y la princesa de Gales se mudaran el mes pasado a su nuevo “hogar definitivo” en Windsor junto a sus hijos George, de 12 años; Charlotte, de 10; y Louis, de siete.

La familia espera comenzar una nueva etapa en Forest Lodge, una residencia con ocho habitaciones y 328 años de antigüedad, catalogada como patrimonio arquitectónico protegido del Reino Unido (“Grade II listed”), ubicada en una zona apartada del Windsor Great Park, de 4,800 acres.

Se cree que la residencia georgiana tiene un valor actual de hasta $21 millones, con detalles de época como ventanas venecianas y chimeneas de mármol.