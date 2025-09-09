Autobiografía de Charlie Sheen: todo lo que revela el libro brutalmente honesto del actor

En sus nuevas memorias, el actor Charlie Sheen se sincera sobre su tumultuosa vida como una de las figuras más notorias de Hollywood.

The Book of Sheen, publicado el 9 de septiembre, documenta los diversos escándalos sexuales y de drogas del actor (60), así como su época como uno de los actores mejor pagados de la industria.

Nacidos en la realeza de Hollywood, Sheen y su hermano Emilio Estévez tuvieron una infancia poco convencional, creciendo en platós de cine junto a estrellas como Marlon Brando, Sophia Loren y O. J. Simpson.

Sheen tuvo problemas con el alcohol y las drogas desde muy joven, pero desarrolló una peligrosa adicción cuando comenzó a dedicarse a la interpretación.

Su carrera ha sido objeto de especulaciones sensacionalistas durante décadas, pero podría decirse que estas alcanzaron su punto álgido durante su infame despido de la comedia Dos hombres y medio, ganadora de un Emmy, en 2011.

Ahora sobrio, Sheen reflexiona sobre su vida y sus problemas en este franco libro. También es objeto de un documental de Netflix, Aka Charlie Sheen, que se estrena el 10 de septiembre.

open image in gallery Sheen asiste a una charla sobre su nuevo libro 'The Book Of Sheen' con David Duchovny ( Getty )

Sheen casi muere durante su nacimiento

El libro comienza con Sheen revelando que estuvo a punto de morir el día que nació, después de que su cordón umbilical se enrollara alrededor de su cuello.

Sheen relata que el médico que le salvó la vida se llamaba Irwin Shaybone. En su honor, los padres del futuro actor, Martin y Janet Sheen, bautizaron al hijo con su nombre: Carlos Irwin Estévez.

Perder la virginidad con una trabajadora sexual en Las Vegas

Sheen escribe abiertamente sobre su vida sexual, y afirma que perdió la virginidad con una trabajadora sexual llamada Candy en Las Vegas cuando aún estaba en secundaria.

Dice que “[tomó] prestada” la tarjeta de crédito de su padre, que dormía en la habitación de hotel contigua, para pagar los servicios de la mujer. Sheen añadió que cuando ella vio el nombre en la tarjeta, le preguntó si podía despertar a su padre para pedirle un autógrafo, a lo que él respondió que sería “imposible”.

Por qué se quitó el apellido Estévez

Sheen acababa de empezar a trabajar con la productora Glennis Liberty como mánager cuando tomó la decisión de utilizar el apellido que adoptó su padre para actuar.

“Me había reunido con mi padre la semana anterior y obtuve su bendición para el cambio de nombre. Fue una conversación mucho más fácil que la que tuvo él con su propio padre. Le dije lo importante que era honrarle llevando el nombre adelante”, escribe Sheen.

Su hermano menor, Emilio, ya actuaba, y había decidido utilizar su nombre de nacimiento, Estévez; Sheen, por su parte, quiso hacer honor a los dos nombres de su padre cuando comenzó su carrera.

open image in gallery Charlie Sheen con su padre, Martin ( Getty Images )

“Lo que le dije a papá fue que utilizar el apellido Sheen me permitía dar un portazo a los recientes fracasos académicos y deportivos a los que me sentía vinculado desde el nombre Estévez”, escribe Sheen, y añade: “No me avergonzaba del nombre, pero si iba a tener un nuevo comienzo en una nueva actividad, quería sonar diferente cuando se hablara de mí”.

El crack reconfiguró su “corteza frontal”

Los problemas de drogadicción del actor están bien documentados y fueron fuente frecuente de titulares sensacionalistas durante años. Sheen habla abiertamente en el libro de sus tribulaciones relacionadas con el abuso de sustancias, como fumar marihuana por primera vez cuando solo tenía 11 años y ser detenido a los 15 después de que la policía descubriera una pipa de agua en su automóvil.

Sheen probó la cocaína por primera vez durante el rodaje de la película Pelotón, sobre la guerra de Vietnam, en Filipinas.

Más tarde se convertiría en adicto al crack, droga que consumió por primera vez en 1992 con un amigo llamado Sandy y que, según él, lo llevó a “otra galaxia”.

La gente dirá, escribe Sheen, que las mejores sensaciones que han tenido en la vida son “los primeros pasos de [su] hijo” o “salvar a ese niño de un incendio”; y continúa: “Citando a Matt Hooper de Tiburón: 'Yo les gano'. Sandy y esa droga reconfiguraron mi corteza frontal a la velocidad de la luz”.

La primera cita con Denise Richards fue 'tonta'

Sheen empezó a salir con la actriz Denise Richards en 2001 tras conocerla en el plató de la comedia indie “sin gracia” Reparando corazones.

Dice que su relación fue “profesional” durante el rodaje, pero que congeniaron cuando se reencontraron en la sitcom Spin City: Departamento de crisis.

Por aquel entonces, Sheen estaba sobrio y la primera cita de la futura pareja fue viendo un partido de béisbol entre los San Francisco Giants y los Houston Astros el 4 de octubre de 2001.

Sheen dijo que sabía que su “tonto plan de cita” había dado resultado cuando Richards gritó más fuerte que él después de un home run.

La pareja, que se casó en 2002 y tuvo dos hijas, se divorció en 2005.

open image in gallery Denise Richards y Charlie Sheen asisten a los Globos de Oro en enero de 2002 ( Vince Bucci/Getty Images )

Conectó con Matthew Perry por los problemas de adicción de ambos

Sheen conoció a Matthew Perry cuando asistía a un grupo de apoyo para adictos a las drogas que organizaba el difunto actor de Friends.

Hablando de la estrella, Sheen escribe: “Matt y yo compartíamos una verdad profunda que cada uno detectó en el otro: ambos éramos, como solía decir Bobby Dee Jay, 'veteranos de lo indecible' (los que han pasado por ello reconocen a sus compañeros de promoción de un vistazo)”.

“Me fascinaba la capacidad de Matt para hacer sonreír a cualquiera. Nunca he conocido a nadie que utilizara con más maestría el humor como escudo deflector para mantenerte [en el grupo] el tiempo justo. Me encantó cada minuto que pasamos juntos, y la pasaba mucho mejor con Matthew allí que con la mayoría de la gente en situaciones más tradicionales”.

Deprimido por el diagnóstico de VIH

Sheen fue diagnosticado de VIH en 2011 tras sufrir “cefaleas en racimos sin parar” y “delirantes sudores nocturnos”. Le sorprendió descubrir que su enfermedad era en realidad el SIDA, pero encontró cierto “alivio al saber que tenía a [su] disposición toda una disciplina de medicina de alta tecnología para someter a ese monstruo”.

En 2015 hizo pública su enfermedad, que ahora controla con varios medicamentos antirretrovirales. Añadió que pensaba en su enfermedad solo “una vez al día, durante 20 segundos, porque [tenía] que hacerlo: ese [era] el tiempo que [tardaba] en ingerir el veneno que [amansaba] al polizón maligno”.

Culpó a la crema de testosterona de la crisis que tuvo durante ‘Dos hombres y medio’

Sheen fue despedido de la exitosa serie de comedia Dos hombres y medio en 2011 por lo que se describió como “conducta peligrosamente autodestructiva”.

Sin embargo, Sheen afirma que no eran ni el alcohol ni las drogas los causantes de sus problemas en el plató, ya que en ese momento estaba en abstinencia.

“Lo que decidí no dejar fue la crema de testosterona que me echaba a borbotones como si fuera un m****** anuncio de Pond's”, escribe, y prosigue: “Después de todo, era 'legal'. Lo había estado usando para poner mi cuerpo en forma, sin saber que al mismo tiempo me estaba transformando [en otra persona]”.

open image in gallery Charlie Sheen con el reparto de 'Dos hombres y medio' en la 30ª edición de los People's Choice Awards en 2004 ( Getty Images )

Luego, agrega: “Se sabe que esa droga se metaboliza en un perfil psicológico idéntico al que produce un esteroide anabolizante. Cualquiera que haya sido testigo del demonio furioso con el que me fundí podrá entender a qué me enfrentaba”.

Sheen añade que su intención no es excusar sus acciones, sino que lo comparte como un “detalle que puede haber sido confundido con muchas otras posibles drogas”.

Dejó el alcohol y las drogas definitivamente tras sentir que le estaba “fallando a sus hijos”

Sheen pasó muchas temporadas en rehabilitación entre principios de la década de 1990 y la de 2010, e incluso amigos famosos como Clint Eastwood y el guitarrista de Guns 'n' Roses, Slash, le recomendaron que se desintoxicara.

Sin embargo, a pesar de las muchas vergüenzas públicas que le causaron sus adicciones, fue un viaje en auto en 2017 con su hija Sami lo que finalmente le inspiró a cambiar su vida para siempre.

Un Sheen borracho había pedido a un amigo que le llevara a él y a Sami a una cita médica. “Solo había una cosa peor que traicionarme a mí mismo: fallar a mis hijos”, escribe, y prosigue: “En aquel auto, aquel día, con mi mejor amigo y una hija a la que adoro, me vi junto con Sam en el espejo y vi a un tipo que estaba desesperado por volver a casa, esta vez de verdad”, continúa Sheen.

El día del cumpleaños de su hija mayor, Cassandra, el 12 de diciembre, Sheen dice que dejó de beber para siempre y que ha pasado los ocho años transcurridos desde entonces centrado en su familia.

Traducción de Sara Pignatiello