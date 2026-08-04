Israel suspende plan para introducir cocodrilos en cárceles con presos palestinos por bienestar animal

Un tribunal israelí suspendió los polémicos planes para trasladar cocodrilos a una prisión donde permanecen detenidos palestinos, luego de que organizaciones defensoras de los derechos de los animales presentaran un recurso en contra de la medida.

En los últimos meses, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, había impulsado una propuesta para llevar cocodrilos del Nilo a la prisión de Ketziot, ubicada en el desierto del Néguev. Incluso, según los informes, ya habían comenzado las excavaciones para construir fosos.

La iniciativa provocó el rechazo de organizaciones internacionales de derechos humanos, que calificaron de “cruel” y “absurda” la idea de utilizar cocodrilos para custodiar una prisión.

Sin embargo, la suspensión llegó después de que una organización israelí de defensa de los derechos de los animales presentara una demanda, tras la cual un tribunal dictó una medida cautelar que impide, por el momento, trasladar reptiles para reforzar la seguridad del penal.

El mes pasado, la ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, reclasificó al cocodrilo del Nilo como un “animal salvaje criado en cautiverio”, lo que habría permitido al Servicio Penitenciario de Israel utilizar estos reptiles, hasta entonces considerados una especie protegida, con fines de seguridad.

open image in gallery Ben Gvir propuso utilizar cocodrilos del Nilo, como los de la imagen, para reforzar la seguridad de una prisión en el desierto ( Getty )

El juez Avraham Rubin, del Tribunal de Distrito de Jerusalén, señaló en su fallo del domingo que las denuncias sobre el posible daño que sufrirían los cocodrilos merecen ser analizadas y justifican la emisión de una orden que “prohíba su traslado”, así como “cualquier medida” relacionada con su ubicación o preparación para ese fin.

La medida cautelar prohíbe, por ahora, el traslado de cocodrilos al penal hasta que el tribunal emita una resolución definitiva sobre el caso. Mientras tanto, el Estado tiene plazo hasta el 16 de agosto para presentar su respuesta.

Tras conocerse el fallo, Ben Gvir acusó al sistema judicial de favorecer a "los terroristas".

“Una vez más, en tiempos de guerra, el sistema judicial se pone del lado de los terroristas e impide adoptar medidas importantes para la disuasión de Israel”, declaró, según medios israelíes. “Sabemos que a los terroristas les preocupa la llegada de los cocodrilos, pero hoy el tribunal les ha dado la razón”.

open image in gallery El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (izquierda), junto al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir (derecha), en 2025 ( Reuters )

La Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel recibió presiones para trasladar cocodrilos desde Hamat Gader a prisiones del país. El plan contemplaba poner en marcha un proyecto piloto en la prisión de Ketziot. Sin embargo, el organismo se opuso al considerar que la iniciativa era inviable, ya que los animales silvestres solo deben mantenerse con fines educativos, de investigación y conservación.

Actualmente, la prisión de Ketziot alberga a un número no especificado de palestinos acusados de integrar la fuerza Nukhba de Hamás, señalada por su participación en la masacre del festival Nova, ocurrida el 7 de octubre de 2023.

Ben Gvir sostiene que utilizar cocodrilos para custodiar el perímetro del penal aliviaría la carga de trabajo del personal penitenciario. Sus críticos, en cambio, consideran que la medida sería poco ética.

Sarah Sanbar, investigadora interina de Human Rights Watch sobre Israel y Palestina, afirmó a The New Arab que la propuesta demuestra hasta qué punto se ha “normalizado” la crueldad en el sistema penitenciario.

Tras los ataques del 7 de octubre, la organización israelí de derechos humanos B'Tselem publicó más de 50 testimonios de personas detenidas que denunciaban abusos sufridos en la prisión de Ketziot.

Traducción de Leticia Zampedri