Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

“Buscaba un amigo”: oso negro americano entra en zoológico de California y conoce a tres osos residentes

El personal del zoológico Sequoia Park describió al inesperado visitante como excepcionalmente educado y cortés

Erin Keller
En Ohio
Miércoles, 22 de octubre de 2025 11:37 EDT
Video Player Placeholder
Close
Aumenta la actividad de los osos en el noreste de EE. UU.
Read in English

El viaje de un joven oso negro americano en busca de amigos le llevó a irrumpir en un zoológico de California, EE. UU., para relacionarse con los residentes.

El oso entró en el zoológico Sequoia Park —de una forma aún por determinar— el viernes, antes de dirigirse al hábitat de los tres osos negros residentes, llamados Tule, Ishung y Kunabulilh, según escribieron las autoridades en una publicación de Facebook.

“Estaba muy interesado en nuestros tres osos, y se presentó a todos ellos a través de la valla”, dijo Jim Campbell-Spickler, director del zoológico, al noticiero local SFGATE sobre su invitado.

“La interacción entre ellos fue realmente dulce, tranquila y curiosa. Creemos que solo buscaba un amigo, aunque quizá eso sea antropomorfizar, por supuesto”, añadió Campbell-Spickler.

El personal dijo que se había percatado de la visita inesperada durante una inspección rutinaria.

Relacionados
Un oso negro americano salvaje entró en el zoológico Sequoia Park, en California, EE. UU., la semana pasada, y saludó a los tres osos negros residentes
Un oso negro americano salvaje entró en el zoológico Sequoia Park, en California, EE. UU., la semana pasada, y saludó a los tres osos negros residentes (Zoológico Sequoia Park)

El oso salvaje, que se calcula que tiene un año y medio y cuyo sexo se desconoce, parecía encajar perfectamente, explorando los juguetes de enriquecimiento e interactuando con los osos residentes, al tiempo que se mantenía alejado de otros animales.

Luego de que el oso deambulara por el recinto del zoológico, el personal, ayudado por agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Eureka, donde se encuentra la institución, y un guarda del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, lo animó suavemente a salir.

Al cabo de unos 20 minutos, salió con éxito por una puerta perimetral hacia el parque nacional adyacente Sequoia Park, de 27 hectáreas.

Desde el zoológico, que alberga a más de 150 animales, se afirmó que la institución recibe regularmente visitas de animales salvajes como zorrillos, mapaches y zorros, pero que es la primera vez que un oso realiza una visita espontánea.

“No sabemos cómo entró el oso”, dijo Campbell-Spickler a SFGATE, y continuó: “La valla principal del perímetro no fue violada de ninguna manera. Probablemente, tenía muchas ganas de entrar y visitar a nuestros osos, así que podría haberse subido a un árbol y acercarse”.

“En general, fue un visitante muy educado”, añadió el personal del zoológico en la publicación de Facebook.

Relacionados

El personal también se tomó este gracioso incidente como un recordatorio a los visitantes para que observen la fauna salvaje de forma segura y permanezcan en los senderos señalizados.

Traducción de Sara Pignatiello

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in