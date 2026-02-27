Punch, el mono bebé que se aferró a un peluche tras ser abandonado por su madre, conmueve a internet

Un bebé mono abandonado que rompió millones de corazones en Internet tras ser visto abrazado a un peluche de orangután que le habían regalado como sustituto de su madre, ha encontrado por fin consuelo entre los suyos.

Punch, un joven macaco japonés del zoológico de la ciudad de Ichikawa, Japón, se hizo viral a principios de este mes después de que unos videos lo mostraran arrastrándose y jugando con un peluche que los cuidadores del parque le dieron para que se consolara.

open image in gallery SEI285956283.jpg ( REUTERS )

Había sido rechazado por su madre biológica poco después de nacer, en julio del año pasado.

El juguete, apodado “Ora-mama”, se convirtió en su compañero inseparable. Durante meses, rara vez se vio al mono sin él. Los videoclips despertaron simpatías e incluso inspiraron el hashtag “sigue adelante, Punch”, mientras personas de todo el mundo seguían sus progresos.

open image in gallery SEI285956291.jpg ( REUTERS )

Ahora, hay una novedad positiva en la historia.

Los responsables del zoológico afirman que Punch ha empezado a integrarse con los demás monos.

open image in gallery SEI285956286.jpg ( REUTERS )

Aunque, al parecer, sus primeros intentos de reincorporarse a la tropa fueron abrumadores, las cosas han dado un giro positivo. Hace poco, los cuidadores observaron que otro mono lo acicalaba, un hito importante en la vida social de los primates. El aseo es algo más que higiene: es señal de confianza, vinculación y aceptación dentro del grupo.

Los videos compartidos por el zoológico también mostraban a Punch jugando con otros monos jóvenes e incluso subiéndose a sus lomos. En un momento especialmente alentador, se vio a un mono mayor abrazándolo, lo que los observadores señalaron como una discreta señal de que Punch ya no estaba solo.

Shumpei Miyakoshi, cuidador del zoológico, declaró: “Se relaciona activamente con otros monos, y puedo notar que está creciendo”.

“Incluso cuando es regañado por otros monos, se recupera rápidamente. Es fuerte mentalmente”, agregó.

open image in gallery Una cría de macaco llamada Punch es abandonada al nacer en el zoológico de la ciudad japonesa de Ichikawa ( Ichikawa Zoo/X )

Anteriormente, uno de los cuidadores de Punch, Kosuke Shikano, había hablado de su vínculo con el peluche: “El pelaje del peluche facilitaba su agarre, y su aspecto también es similar al de un mono, lo que probablemente le proporcionaba una sensación de seguridad. El peluche era una madre sustituta”.

open image in gallery SEI285942188.jpg ( JIJI PRESS/AFP via Getty Images )

Hubo varias reacciones a la noticia en las redes sociales. Un usuario escribió en Instagram: “¡Es difícil hacer amigos! ¡Punch es tan valiente! Estoy muy orgulloso de él”.

Además, Petra Fare, presidenta de IKEA Japón, quedó conmovida por la historia de Punch durante su visita al zoológico, por lo que la compañía decidió donar varios peluches al parque.

La última vez que ciertas crías de animales recibieron este tipo de atención mundial fue cuando un enorme polluelo de pingüino rey llamado Pesto, que pesaba tanto como sus dos padres juntos, se convirtió en una celebridad en las redes sociales y en la atracción estrella de un acuario australiano en 2024. Pesto, quien pesaba 22 kg a los nueve meses, es el polluelo de pingüino más pesado que ha tenido nunca el acuario Sea Life Melbourne, dijo su supervisora de educación Jacinta Early.

Ese mismo año, Moo Deng, una hipopótama pigmea, se convirtió en una sensación viral gracias a sus mejillas sonrosadas y su caótico encanto. Moo Deng, que significa “cerdo saltarín” en tailandés, nació el 10 de julio de 2024 y saltó rápidamente al estrellato después de que su cuidador, Atthapon Nundee, empezara a compartir sus travesuras en las redes sociales. En cuestión de días, sus videos se hicieron virales, lo que llevó al zoológico a retransmitir en directo su recinito y a aprovechar su fama con productos y patrocinios corporativos.

Traducción de Sara Pignatiello