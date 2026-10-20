Alarma por $700 millones en ayuda contra el ébola sin rastro en el Congo

La principal agencia de salud pública de África y autoridades congoleñas han expresado su preocupación por 700 millones de dólares en ayuda contra el ébola cuyo paradero se desconoce y han pedido a los grupos de ayuda que proporcionen más información sobre sus finanzas.

Esto ocurre mientras el brote de ébola de más rápido crecimiento registrado en el mundo sigue superando los esfuerzos de respuesta, y el virus se propaga a ocho provincias de la República Democrática del Congo y a los países vecinos Kenia y Uganda.

Las revelaciones reavivan preguntas de larga data sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el Congo, un país golpeado durante décadas por grandes epidemias, incluidos brotes repetidos de ébola. En los últimos meses, The Associated Press informó ampliamente sobre huelgas de trabajadores sanitarios de primera línea y de apoyo por salarios y bonificaciones impagos, así como por condiciones peligrosas en el este del Congo.

Los brotes anteriores de ébola estuvieron marcados por denuncias de corrupción y mala gestión de fondos, que, según expertos, han contribuido a la desconfianza de las comunidades locales, lo que complica los esfuerzos para detener la propagación.

“Muchas de las personas que participan en la respuesta —que a veces arriesgan su propia vida para salvar a otros— dicen que no les han pagado”, declaró a la AP Prince Bahati, enfermero de Bunia, una ciudad del este del Congo que está en el centro del brote. “Una situación así es inaceptable y exige aclaraciones, así como una supervisión rigurosa de cómo se gestionan los recursos movilizados”.

Anicet Kakule, residente de Bunia, contó que su amigo murió en un centro de tratamiento del ébola por falta de atención adecuada.

“Cuando uno oye hablar de sumas como estas, francamente, puedo entender por qué algunas personas creen que el ébola se ha convertido en un negocio para muchas ONG”, señaló. “Me gustaría ver que la gestión de los fondos asignados a la respuesta se lleve a cabo de manera conjunta por el gobierno de nuestro país y los socios humanitarios —la OMS, por ejemplo— para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas”.

Esto es lo que sabemos sobre la financiación contra el ébola.

No se ha podido dar cuenta de todos los fondos

El doctor Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa, por sus siglas en inglés), la principal agencia de salud pública del continente, dijo a periodistas la semana pasada que, desde el inicio de la epidemia, se han desembolsado 962 millones de dólares de donantes internacionales a organizaciones que trabajan en la respuesta al ébola en el este del Congo.

Pero las organizaciones que trabajan sobre el terreno solo han podido justificar 200 millones de dólares. Entre ellas figuran agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, y organizaciones benéficas internacionales como Save The Children y Medecins du Monde, además de grupos locales de ayuda.

Solo un tercio de las organizaciones asistió a una reunión reciente organizada por el Ministerio de Salud del Congo y presentó sus registros financieros, indicó Kaseya. Las organizaciones que asistieron dijeron que recibieron 228 millones de dólares, de los cuales se habían gastado 127 y quedaban disponibles alrededor de 100.

Kaseya no especificó qué organizaciones se habían rezagado.

“Esto representa una falta significativa de transparencia y de informes financieros por parte de estas organizaciones, lo que impide que el Gobierno tenga una visión integral de los recursos movilizados, cómo se utilizaron y los resultados alcanzados”, señaló CDC Africa en un comunicado.

“Es inaceptable que las organizaciones reciban cientos de millones de dólares para intervenir en un país que enfrenta una gran emergencia sanitaria sin proporcionar un informe transparente a las autoridades nacionales responsables de coordinar la respuesta”.

Kaseya afirmó que la agencia trabajaría estrechamente con las autoridades congoleñas para investigar qué ha ocurrido con el dinero restante.

Las autoridades congoleñas restringen cuántas organizaciones trabajan sobre el terreno

Tras el comunicado de CDC Africa, las autoridades congoleñas, encargadas de coordinar la respuesta, destacaron que no han recibido dinero directamente de los donantes internacionales.

El ministro de Salud del país, Samuel Roger Kamba, dijo a la Agencia Congoleña de Prensa que las autoridades han restringido las operaciones de las organizaciones sobre el terreno y han otorgado acreditaciones solo a 25 de casi 100 organizaciones que previamente habían sido autorizadas a operar.

Las autoridades ya investigan qué ocurrió con el dinero, afirmó, y las organizaciones ejecutoras tienen la obligación de informar cuánto dinero recibieron, de quién y presentar planes detallados sobre cómo lo están gastando.

“Los fondos otorgados no se ingresaron en el tesoro general; debemos saber quién recibió qué y quién está haciendo qué sobre el terreno. Todos los socios deben poder proporcionarnos esta información”, declaró a la AP el ministro de Comunicaciones, Patrick Muyaya.

El mayor brote de ébola del que se tiene registro continúa propagándose

Las autoridades informaron el domingo que el brote de ébola en el Congo ha alcanzado una octava provincia en el norte del país, mientras la propagación del brote de la enfermedad de más rápido crecimiento registrado en el mundo sigue superando los esfuerzos de respuesta.

Las autoridades han registrado al menos 9.400 casos, entre ellos, más de 4.500 fallecimientos, en el brote declarado a mediados de mayo, lo que lo convierte en el más mortífero en la historia del Congo.

El virus se ha extendido a otros países, como la vecina Uganda, que desde entonces se ha declarado libre de la enfermedad, y Kenia, que había registrado ocho casos hasta el domingo.

La propagación del brote, causada por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existe una vacuna o tratamiento aprobados, se ve impulsada por movimientos masivos de población, violencia rebelde, desconfianza y malas condiciones laborales de los trabajadores de primera línea.

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Bagalwa informó desde Bunia, República Democrática del Congo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.