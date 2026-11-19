Los estadounidenses han encontrado 2026 agotador, literalmente.

Una encuesta de 2.000 estadounidenses reveló que el 63 % considera que 2026 ha sido “agotador” y el 57 % cree que ha sido más estresante que en años anteriores.

Esto afecta el sueño del 66 % y es posible que no tengan respiro en las próximas semanas: el 40 % cree que los últimos meses del año serán más agotadores que el resto.

Encargada porAvocado Green Mattress y realizada por Talker Research, la encuesta exploró la llamada “paradoja del sueño navideño”.

El 74 % cree que el final del año debería ser una época de descanso, pero para el 58 % será el período más ocupado del año.

Entre quienes celebran una fiesta de invierno (93 %), seis de cada 10 tienen dificultades para dormir lo suficiente durante la temporada.

Los encuestados duermen mal por quedarse despiertos para pasar tiempo con sus seres queridos (17 %), pensar en los planes navideños (16 %), las tradiciones de la temporada (15 %), comer en exceso (13 %) y el estrés de ver a la familia (13 %).

En promedio, quienes celebran necesitan ocho días para recuperarse de las fiestas navideñas: la generación Z y los millennials, unos nueve días y medio, y los baby boomers, menos de cinco.

Con todo, el 42 % cree que su sueño mejorará el próximo año y planea lograrlo con mejores almohadas (37 %), un colchón de calidad (25 %), suplementos para dormir (25 %), estiramientos (25 %) y meditación (24 %).

“El final del año es una época ocupada y estresante, sobre todo si celebras alguna festividad”, dijo Laura Scott, directora de marketing en Avocado Green Mattress.

“Con la alegría y la presión que conlleva ver a la familia, el estrés de viajar y los cambios de rutina, no sorprende que el sueño de los estadounidenses se vea afectado en los últimos meses del año”.