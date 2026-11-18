Olvídate de las rinoplastias; la última tendencia en cirugía plástica entre los estadounidenses es la blefaroplastia, o “bleph”.

Dos tercios de los cirujanos plásticos faciales afirman que cada vez más pacientes solicitan este procedimiento ambulatorio de 3.000 dólares, con el objetivo de lucir más jóvenes gracias a la eliminación del exceso de piel o grasa de los párpados.

“Los pacientes desean cada vez más lucir rejuvenecidos en lugar de transformados”, explicó el Dr. Anthony Brissett, presidente de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, en un comunicado.

Las blefaroplastias se encuentran ahora entre las tres cirugías plásticas faciales más populares, junto con las rinoplastias y los estiramientos faciales, y ocupan el quinto lugar en una lista reciente de las cirugías estéticas más populares en general.

La estrella de Nickelodeon, Amanda Bynes, declaró al programa TODAY de la NBC que se sometió a una blefaroplastia en 2023. “Fue una de las mejores cosas que pude haber hecho para mi autoestima y me hizo sentir mucho mejor conmigo misma”, afirmó.

open image in gallery El año pasado, casi 119.000 personas se sometieron a una blefaroplastia en Estados Unidos, lo que supone un aumento de casi el 20 % con respecto a 2024 ( AFP/Getty )

Un aumento repentino

En los últimos años, se produjo un gran aumento de las cirugías estéticas de párpados en todo el mundo. Según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, en 2025 se realizaron aproximadamente 119.000 de estas intervenciones en Estados Unidos, lo que supone un incremento del 19 % con respecto a 2024.

Si bien los adultos jóvenes se someten a blefaroplastias en menor número que los mayores de 45 años, el aumento porcentual interanual fue mayor en el grupo de edad de 25 años o menos.

Este aumento se atribuyó a las redes sociales, las celebridades y el auge de los fármacos GLP-1 para la pérdida de peso, que pueden provocar un aspecto hundido conocido como “rostro Ozempic”.

“Con las redes sociales, la gente se entusiasma y piensa: ‘Ok, voy a deslizar el dedo hacia la derecha y voy a tener este aspecto’”, declaró el Dr. C. Bob Basu, expresidente de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, al New York Times el miércoles.

open image in gallery La gimnasta olímpica Simone Biles afirma que se sometió a una blefaroplastia el otoño pasado e indicó que tenía las “bolsas de los ojos de los Biles” ( AFP/Getty )

En los últimos dos años, varias celebridades también hablaron sobre la posibilidad de someterse a una blefaroplastia, entre ellas la gimnasta medallista de oro olímpica Simone Biles, de 29 años, y la actriz Denise Richards, de 55.

“Me hice una blefaroplastia inferior porque mi familia y yo tenemos lo que yo llamo las ‘bolsas de los ojos de los Biles’”, dijo Biles a People el pasado noviembre. “Siempre las tuvimos; es hereditario, así que era un gran defecto”.

En marzo, Richards declaró a la revista Allure que quería “volver a poner las cosas como estaban antes”.

“Al haber estado en el ojo público desde los veinte años, la gente sabe cómo soy; un estiramiento facial no es algo que pueda ocultar”, dijo.

Bajo el bisturí

Los médicos afirman que las blefaroplastias, que generalmente se realizan con el paciente despierto, se consideran seguras si se planifican y cuidan adecuadamente. Sin embargo, toda cirugía conlleva riesgos.

Los efectos secundarios comunes incluyen hematomas, hinchazón y sequedad ocular. Existe un pequeño riesgo de complicaciones, como problemas de visión, cicatrices, infecciones, lesiones en los músculos oculares y sangrado ocular, según las clínicas Mayo y Cleveland.

open image in gallery Las personas que se someten a una blefaroplastia suelen recuperarse al cabo de un par de meses, aunque es habitual que presenten hematomas e hinchazón durante las primeras semanas ( AFP/Getty )

Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan bien en casa después de un par de meses y pueden retomar sus rutinas habituales en tan solo una o dos semanas.

Según el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, no todas las personas pueden someterse a una blefaroplastia, incluidas aquellas con afecciones que pueden complicar la cirugía, como la hipertensión arterial, las enfermedades tiroideas, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

Únicamente las blefaroplastias realizadas para corregir la visión borrosa causada por la flacidez de la piel están cubiertas por el seguro médico.

Afrontar los problemas

Aunque cuentes con la cualificación médica necesaria, los expertos insisten en que los pacientes deben ser realistas sobre los resultados reales de la cirugía. Es posible que necesites más de una blefaroplastia.

Según los expertos, un cambio de apariencia puede ayudar a las personas a sentirse más seguras de sí mismas.

“Pero no debes esperar que la cirugía cambie drásticamente tu apariencia”, afirma la Clínica Cleveland. “Es importante conocer bien tu rostro antes de decidir operarte. Reflexiona detenidamente sobre tus expectativas y coméntalas con tu cirujano”.

Traducción de Olivia Gorsin