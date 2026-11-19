Ahora que el sarampión ha regresado oficialmente a Estados Unidos, México y Bolivia, algunos se preguntan: ¿Los adultos necesitan una dosis de refuerzo?

En general, los expertos señalan que la respuesta es: no.

“La mayoría de las personas están protegidas sin recibir una dosis de refuerzo” porque o bien se vacunaron o tuvieron sarampión de niños. explicó el doctor Richard Martinello, de la Facultad de Medicina de Yale.

Estados Unidos, México y Bolivia perdieron esta semana su estatus de países libres de sarampión después de que brotes persistentes borraran décadas de avances. Canadá perdió su designación de eliminación del sarampión el año pasado.

Los médicos afirman que recibir dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola —conocida como triple viral o SRP— es la mejor manera de protegerse contra uno de los virus más contagiosos del mundo. La vacuna por lo general protege de por vida, al igual que haber padecido la enfermedad. Se considera que los estadounidenses nacidos antes de 1957 tienen “evidencia presuntiva” de inmunidad porque, en aquella época, casi todos contraían sarampión durante la infancia.

Para algunas personas, los refuerzos pueden ser una buena idea

Los médicos indican que ciertas personas deberían considerar recibir refuerzos.

Un grupo es el de los trabajadores de la salud nacidos antes de 1957 que no tengan pruebas de inmunidad. Es más probable que ellos entren en contacto con personas con sarampión, por lo que podrían contagiarse o incluso transmitirlo a pacientes vulnerables.

Los adultos vacunados entre 1963 y 1967 también podrían sopesar un refuerzo. Durante esos años, algunos niños recibieron una vacuna inactivada con una versión muerta del virus, la cual fue menos eficaz que la vacuna actual, que contiene virus vivo atenuado. Los médicos señalaron que las personas que saben que recibieron la vacuna inactivada o no están seguras deberían aplicarse al menos una dosis de la vacuna SRP viva. Una dosis es eficaz en un 93% para prevenir el sarampión, mientras que dos dosis brindan una protección del 97%.

Hasta 1989, lo estándar era una sola dosis. Ahora se recomienda que los adultos tengan al menos una dosis documentada de la vacuna triple. Se recomiendan dos dosis para ciertas personas en grupos de alto riesgo que no tengan alguna otra evidencia de inmunidad.

“Las personas que no han recibido ninguna dosis deberían ir a vacunarse, si no nacieron antes de 1957", manifestó el doctor Joshua Sharfstein, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. "Si sólo han recibido una dosis, quizá quieran considerar si están en un grupo de riesgo para evaluar una segunda dosis”.

Ese grupo de riesgo, precisó, incluye a personas que están en la escuela, trabajadores de la salud, viajeros internacionales o personas que viven con familiares con sistemas inmunitarios comprometidos. En lugares con brotes activos de sarampión, las autoridades de salud a veces recomiendan que todos tengan dos dosis, agregó Sharfstein.

Para las personas que sólo han recibido una dosis, especialmente en un área donde el sarampión está circulando, “siempre es una buena idea hablar con su médico sobre si se necesita otra dosis”, comentó Martinello.

Rastrear el estado de vacunación

Pero, ¿qué pasa si no sabe cuántas dosis ha recibido o incluso si le vacunaron?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sugieren preguntar a los padres o al médico, consultar con los servicios de salud de su escuela secundaria o universidad, o contactar a empleadores anteriores que exigieran inmunizaciones. También puede intentar comunicarse con el departamento de salud de su estado; algunos estados tienen registros que incluyen vacunas para adultos.

Si aún no está seguro de su estado de vacunación, puede hablar con su médico sobre un análisis de sangre de inmunidad que puede mostrar si tiene anticuerpos contra el sarampión. Pero Martinello indicó que esta no es una medida ideal de cuán protegido se está frente al virus. Aunque la prueba es precisa, explicó, los científicos no saben cómo vincular perfectamente el resultado con el nivel de protección que alguien podría tener.

De todos modos, los médicos señalaron que aplicarse un refuerzo sólo para estar seguro no le hará daño, a menos que pertenezca a un grupo que no debe recibir la vacuna en absoluto, como las mujeres embarazadas.

Ahora que el sarampión está circulando en diversos países, los médicos dijeron que es crucial tomar medidas para protegerse.

“Este es un momento no sólo para revisarlo en uno mismo, sino también para animar a otros a asegurarse de que estén adecuadamente vacunados", expresó Sharfstein. "Demasiadas personas subestimaron el sarampión… o simplemente no pensaron en el sarampión. Pero ahora es algo en lo que hay que pensar”.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.