Los científicos detectaron por primera vez una atmósfera alrededor de un planeta rocoso potencialmente habitable, un hallazgo que marca un avance importante en la búsqueda de vida fuera de la Tierra.

Además de representar un descubrimiento relevante por sí mismo, la investigación sugiere que podrían existir muchos otros mundos similares al nuestro con condiciones para albergar vida.

"Una atmósfera es esencial para que un planeta pueda albergar vida tal como la conocemos", afirmó Collin Cherubim, de la Universidad de Harvard, quien encabezó el estudio. "Esta es la primera vez que se detecta una atmósfera en un planeta rocoso ubicado en la zona habitable de otra estrella".

El planeta, conocido como LHS 1140 b, fue descubierto hace una década y ya se sabía que compartía varias características con la Tierra. Aunque es más grande, tiene una composición similar y orbita dentro de la llamada "zona habitable" de su estrella, una región con temperaturas que podrían permitir la existencia de agua líquida y favorecer el desarrollo de vida.

El nuevo estudio muestra que ese mundo también parece tener una atmósfera, otra condición considerada clave para que un planeta sea habitable.

Durante mucho tiempo, los científicos no sabían si existían otros planetas parecidos a la Tierra. Sin embargo, investigaciones de los últimos años revelaron que son comunes y que algunos se encuentran dentro de la zona habitable de sus estrellas.

Hasta ahora, no estaba claro si esos planetas conservaban una atmósfera, pero este estudio muestra que al menos uno de ellos sí la tiene y abre la posibilidad de que existan muchos más.

Los investigadores partieron de un modelo teórico que predecía que LHS 1140 b tendría una atmósfera superior rica en helio, un gas que escaparía lentamente al espacio y permitiría detectarla desde la Tierra.

Para comprobar esa hipótesis, observaron el planeta con el espectrógrafo WINERED (Warm Infrared Echelle), instalado en el Observatorio Magallanes, en Chile. Las observaciones permitieron detectar el escape de helio y confirmaron la presencia de una atmósfera.

"Esta fue una evidencia clara de la presencia de una atmósfera en un exoplaneta situado en una zona habitable", explicó Shreyas Vissapragada, de la Universidad de Harvard y coautor del estudio. "Fue emocionante analizar los espectros del tránsito del planeta y comprender poco a poco las implicaciones de lo que estábamos observando".

Durante años, los astrónomos intentaron detectar atmósferas en planetas pequeños y rocosos similares a la Tierra, aunque la mayoría de esos esfuerzos no dio resultados.

En esta ocasión, el equipo utilizó un método diferente. En lugar de buscar los sutiles cambios en la luz de una estrella cuando el planeta pasa frente a ella, analizaron el helio que escapaba de la atmósfera superior del planeta.

Los científicos esperan utilizar el telescopio espacial James Webb de la NASA para estudiar con más detalle LHS 1140 b, confirmar las características de su atmósfera y comprender mejor su composición.

"Sabemos que hay helio y que está escapando. La pregunta ahora es si se trata de una roca desnuda que libera gases de forma ocasional o si existe una atmósfera estable que expulsa material de manera intermitente, como ocurre en la Tierra", explicó Jason Dittmann, de la Universidad de Florida, quien descubrió el planeta. "Los datos que obtenga el James Webb durante los próximos cuatro o cinco años buscarán agua y, si está presente en la atmósfera, eso indicaría que se trata de una atmósfera estable que podría mantenerse en el tiempo".

Los resultados fueron publicados en la revista Science bajo el título Helio que escapa de la atmósfera de un exoplaneta rocoso cercano que orbita en una zona habitable.

Traducción de Leticia Zampedri