Eclipse y lluvia de meteoros en una noche: las impresionantes imágenes del espectáculo astronómico

Los aficionados a la astronomía en Europa disfrutaron de una noche marcada por el pico de la tradicional lluvia de meteoros Perseidas, que llegó después del mejor eclipse solar visto en décadas.

La Luna cubrió más del 90 % del Sol, el mayor porcentaje observado en el cielo británico desde el eclipse total de 1999.

Multitudes se reunieron en distintos puntos del Reino Unido para observar el fenómeno. Entre ellos estuvieron el Real Observatorio de Greenwich, en Londres; Stonehenge, en Wiltshire; Calton Hill, en Edimburgo; y los alrededores de la Universidad Queen’s, en Belfast.

Los espectadores usaron lentes especiales y visores caseros hechos con cajas de cereales y coladores. Otros llevaron sus propias sillas, mientras que los fotógrafos acudieron con sus cámaras para captar el eclipse.

open image in gallery (PA Graphics) ( PA Graphics )

Videos compartidos en redes sociales mostraron una larga fila de personas en Goring, West Sussex, que al parecer esperaban recibir lentes para observar el eclipse.

Tras el fenómeno, las búsquedas de “dolor de ojos” en Google aumentaron un 650 % en el Reino Unido frente al mismo horario del martes.

El aumento se produjo después de que expertos recomendaran observar el eclipse solo con lentes con certificación ISO 12312-2 para proteger los ojos, ya que los lentes de sol no ofrecían protección suficiente.

open image in gallery Una persona utiliza una máscara de soldadura para observar el eclipse solar en Stonehenge, Wiltshire ( Andrew Matthews/PA )

La organización English Heritage informó que el eclipse alcanzó su punto máximo sobre Stonehenge alrededor de las 19:00 del miércoles. En Greenwich Park, al sureste de Londres, los espectadores reaccionaron con expresiones como “wow”, “Dios mío” y “esto es increíble” mientras observaban el fenómeno.

Miles de personas también se reunieron en la playa de Crosby, en Merseyside. Cuando el eclipse llegó a su punto máximo, un DJ instalado sobre un autobús en el espacio al aire libre The Bus Yard reprodujo ‘Here Comes The Sun’, de The Beatles.

En la bahía de Cardiff, cientos de personas acudieron al dique para ver el eclipse. Además, se registró tránsito intenso en la zona de Penarth mientras el público intentaba llegar a tiempo para observar el momento de mayor cobertura.

El eclipse también marcó una boda en Alpheton, Suffolk. Jerry y Jamie Bone, de 30 y 25 años, habían planificado durante más de un año casarse ese día para que la ceremonia coincidiera con el fenómeno. La pareja entregó lentes y filtros especiales para que sus invitados pudieran observarlo.

Horas después, los aficionados a la astronomía en el Reino Unido pudieron disfrutar de otro espectáculo: la lluvia de meteoros Perseidas iluminó el cielo nocturno. El fenómeno alcanzó su punto máximo durante la madrugada del jueves y las zonas rurales ofrecieron mejores condiciones para observarlo con claridad.

open image in gallery Personas con lentes de protección observan el eclipse solar desde el Pont Neuf, en París, Francia, el 12 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

La lluvia de meteoros Perseidas se produce cuando la Tierra atraviesa una corriente de polvo que dejó el cometa Swift-Tuttle. Cada pequeño fragmento entra en la atmósfera terrestre a unos 60 kilómetros por segundo y se quema en un breve destello que parece una estrella fugaz.

Por su parte, tiendas, parques nacionales y el Real Observatorio de Greenwich agotaron sus lentes especiales antes del eclipse, que fue el de mayor cobertura que tendrá el país durante los próximos 54 años.

El Real Observatorio de Greenwich informó que vendió cerca de 15.000 pares de lentes para eclipses durante el último mes y agotó todas sus existencias.

El eclipse en imágenes:

open image in gallery El eclipse alcanza su punto máximo sobre Stonehenge ( English Heritage/PA )

open image in gallery Una sombra cubre parte de la superficie terrestre durante el eclipse solar sobre el hemisferio norte, el 12 de agosto de 2026, en esta imagen tomada de un video satelital en time-lapse ( Reuters )

open image in gallery La Luna cubre parte del Sol durante el eclipse solar sobre las montañas cercanas a la localidad de Reinosa, en el norte de España, el 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery Un avión pasa frente al Sol mientras la Luna lo cubre de forma parcial durante un eclipse solar visto desde Praga, República Checa, el 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery El efecto conocido como “anillo de diamantes” aparece mientras la Luna pasa frente al Sol durante un eclipse solar total, visto desde la playa de El Arenal, en Mallorca, España, el 12 de agosto ( Reuters )

open image in gallery Un pasajero usa su teléfono celular para tomar una fotografía durante un vuelo especial de Iberia el día del eclipse solar total sobre España, el 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery Varias personas observan un eclipse solar parcial junto a un perro en Poznan, Polonia, el 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery El Sol sobre el horizonte de Varsovia, Polonia, durante un eclipse solar parcial, el 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery El atardecer desde la montaña Kasprowy Wierch durante un eclipse solar parcial en el Parque Nacional de los Tatras, cerca de Zakopane, Polonia, el 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery Algunas zonas de España quedaron en completa oscuridad durante el eclipse ( Reuters )

open image in gallery Una pareja se besa durante un eclipse solar parcial en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, Alemania, el miércoles 12 de agosto de 2026 ( Reuters )

open image in gallery ( Reuters )

John Lewis informó que las ventas de coladores aumentaron casi un 40 % frente al año anterior, después de que la NASA recomendara este utensilio de cocina como una forma de seguir el eclipse a través de las sombras que proyecta sobre el suelo. Sin embargo, para mirar directamente al Sol, los expertos recomendaron usar solo lentes especiales para eclipses con certificación ISO 12312-2 y advirtieron que los lentes de sol no ofrecen protección suficiente.

Los riesgos para la vista ya habían quedado en evidencia tras el eclipse solar total de 1999, cuando el Real Colegio de Oftalmólogos registró cerca de 70 casos de personas con problemas de visión después de observar el fenómeno. Alrededor del 40 % lo había mirado durante menos de un minuto.

Traducción de Leticia Zampedri