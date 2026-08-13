Eclipse y lluvia de meteoros en una noche: las impresionantes imágenes del espectáculo astronómico
Tras el eclipse, las búsquedas de “dolor de ojos” en Google aumentaron un 650 %
Los aficionados a la astronomía en Europa disfrutaron de una noche marcada por el pico de la tradicional lluvia de meteoros Perseidas, que llegó después del mejor eclipse solar visto en décadas.
La Luna cubrió más del 90 % del Sol, el mayor porcentaje observado en el cielo británico desde el eclipse total de 1999.
Multitudes se reunieron en distintos puntos del Reino Unido para observar el fenómeno. Entre ellos estuvieron el Real Observatorio de Greenwich, en Londres; Stonehenge, en Wiltshire; Calton Hill, en Edimburgo; y los alrededores de la Universidad Queen’s, en Belfast.
Los espectadores usaron lentes especiales y visores caseros hechos con cajas de cereales y coladores. Otros llevaron sus propias sillas, mientras que los fotógrafos acudieron con sus cámaras para captar el eclipse.
Videos compartidos en redes sociales mostraron una larga fila de personas en Goring, West Sussex, que al parecer esperaban recibir lentes para observar el eclipse.
Tras el fenómeno, las búsquedas de “dolor de ojos” en Google aumentaron un 650 % en el Reino Unido frente al mismo horario del martes.
El aumento se produjo después de que expertos recomendaran observar el eclipse solo con lentes con certificación ISO 12312-2 para proteger los ojos, ya que los lentes de sol no ofrecían protección suficiente.
La organización English Heritage informó que el eclipse alcanzó su punto máximo sobre Stonehenge alrededor de las 19:00 del miércoles. En Greenwich Park, al sureste de Londres, los espectadores reaccionaron con expresiones como “wow”, “Dios mío” y “esto es increíble” mientras observaban el fenómeno.
Miles de personas también se reunieron en la playa de Crosby, en Merseyside. Cuando el eclipse llegó a su punto máximo, un DJ instalado sobre un autobús en el espacio al aire libre The Bus Yard reprodujo ‘Here Comes The Sun’, de The Beatles.
En la bahía de Cardiff, cientos de personas acudieron al dique para ver el eclipse. Además, se registró tránsito intenso en la zona de Penarth mientras el público intentaba llegar a tiempo para observar el momento de mayor cobertura.
El eclipse también marcó una boda en Alpheton, Suffolk. Jerry y Jamie Bone, de 30 y 25 años, habían planificado durante más de un año casarse ese día para que la ceremonia coincidiera con el fenómeno. La pareja entregó lentes y filtros especiales para que sus invitados pudieran observarlo.
Horas después, los aficionados a la astronomía en el Reino Unido pudieron disfrutar de otro espectáculo: la lluvia de meteoros Perseidas iluminó el cielo nocturno. El fenómeno alcanzó su punto máximo durante la madrugada del jueves y las zonas rurales ofrecieron mejores condiciones para observarlo con claridad.
La lluvia de meteoros Perseidas se produce cuando la Tierra atraviesa una corriente de polvo que dejó el cometa Swift-Tuttle. Cada pequeño fragmento entra en la atmósfera terrestre a unos 60 kilómetros por segundo y se quema en un breve destello que parece una estrella fugaz.
Por su parte, tiendas, parques nacionales y el Real Observatorio de Greenwich agotaron sus lentes especiales antes del eclipse, que fue el de mayor cobertura que tendrá el país durante los próximos 54 años.
El Real Observatorio de Greenwich informó que vendió cerca de 15.000 pares de lentes para eclipses durante el último mes y agotó todas sus existencias.
El eclipse en imágenes:
John Lewis informó que las ventas de coladores aumentaron casi un 40 % frente al año anterior, después de que la NASA recomendara este utensilio de cocina como una forma de seguir el eclipse a través de las sombras que proyecta sobre el suelo. Sin embargo, para mirar directamente al Sol, los expertos recomendaron usar solo lentes especiales para eclipses con certificación ISO 12312-2 y advirtieron que los lentes de sol no ofrecen protección suficiente.
Los riesgos para la vista ya habían quedado en evidencia tras el eclipse solar total de 1999, cuando el Real Colegio de Oftalmólogos registró cerca de 70 casos de personas con problemas de visión después de observar el fenómeno. Alrededor del 40 % lo había mirado durante menos de un minuto.
Traducción de Leticia Zampedri
Bookmark popover
Removed from bookmarks