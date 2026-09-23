Presley Gerber recibió tratamiento con drogas psicodélicas en México pocos meses antes de su muerte

El modelo Presley Gerber publicó un video sobre el tratamiento al que se sometió con una droga psicodélica pocos meses antes de su muerte a los 27 años.

Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo en un centro de rehabilitación.

Aún no se dio a conocer la causa oficial de la muerte.

Hace seis meses, en marzo, Gerber publicó un video de sí mismo recibiendo una “dosis alta previa al tratamiento con ibogaína” en la ciudad mexicana de Cancún.

La ibogaína es una droga psicodélica de origen natural que llamó la atención por su uso en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias, en particular, la dependencia de opioides y alcohol.

Es ilegal en Estados Unidos, pero su posesión y administración son legales en México.

open image in gallery Gerber, que aparece en la foto junto a su hermana Kaia, publicó un video en el que se lo ve tomando una “dosis alta previa al tratamiento con ibogaína” en México ( Ian West/PA )

En su video, Gerber aparece de pie en un jardín mientras una mujer le toca suavemente la cara y se frota las manos.

Junto al vídeo escribió: “Dosis alta previa al tratamiento con ibogaína: un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara”.

“Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así (ayuda no pensar en las situaciones que te llevan a eso, pero así es la vida a veces)”.

“Mis mantras eran ‘ámate a ti mismo’ y ‘esta tiene que ser la última vez por esta razón’. Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo guiándome. Sabía por qué estaba allí”.

“Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo… Ya veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que volver”.

“La próxima vez me gustaría elegir. Y por supuesto, no puedo olvidarme de lo increíblemente amables y atentos que son y de su equipo de m*****. Ayuda mucho, jaja. Y allí hice unos amigos geniales”.

open image in gallery Gerber (en la foto con su familia) hablaba a menudo de su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias ( Ian West/PA )

Crawford comentó en el video: “¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Estoy muy orgullosa!”

Su hermana, la modelo Kaia Gerber, añadió: “Ese es mi hermano, estoy muy orgullosa”.

Su padre comentó: “Estoy muy orgulloso de ti y de tu valentía. Afrontar las dificultades requiere mucha fuerza, y verte reencontrarte contigo mismo lo es todo. Te quiero muchísimo”.

Gerber, el hijo mayor de la famosa pareja, firmó con la agencia IMG Models cuando tenía 15 años y modeló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta.

En 2019, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y fue sentenciado a tres años de libertad condicional, además de tener que completar un programa para conductores ebrios y realizar dos días de servicio comunitario.

Hablaba con frecuencia de su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias.

En una entrevista para el podcast Studio 22 en 2023, Presley dijo: “(La salud mental) es un tema. Es una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene mucho que ver”.

Y agregó: “Eso es precisamente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algún problema que esté afectando su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”.

Traducción de Olivia Gorsin