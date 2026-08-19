“Luna de sangre”: un espectacular eclipse lunar será visible en EE. UU. y Canadá la próxima semana

La “Luna de sangre” está por llegar.

El llamativo fenómeno astronómico podrá observarse desde gran parte de Norteamérica entre el 27 y el 28 de agosto.

La llamada Luna de Sangre se produce durante un eclipse lunar, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite.

En esta ocasión no se tratará de un eclipse lunar total, aunque estará muy cerca de serlo. Aproximadamente el 96 % de la superficie visible de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre, según BBC Sky at Night Magazine.

Durante el eclipse, la parte iluminada de la Luna adquirirá tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas. El efecto se debe a que la atmósfera terrestre dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules de la luz solar, mientras que las rojizas logran atravesarla y alcanzar la superficie lunar, produciendo su característico color.

Un eclipse lunar casi total será visible desde el 27 de agosto en el este de Norteamérica y en toda Sudamérica ( Getty )

El eclipse alcanzará su punto máximo, cuando la Luna quede cubierta en mayor proporción por la sombra de la Tierra, alrededor de las 12:12 a. m., hora del este (ET), del viernes 28 de agosto, según USA Today.

El fenómeno podrá observarse en su totalidad desde la mitad oriental de Norteamérica y toda Sudamérica, mientras que en el oeste de Norteamérica, África y Europa solo será visible parcialmente, según la NASA.

Para disfrutar mejor del espectáculo, se recomienda buscar un lugar con cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica, y llegar al menos media hora antes para permitir que la vista se adapte a la oscuridad. También es aconsejable evitar las pantallas de teléfonos y otras fuentes de luz intensa durante la observación.

Las condiciones meteorológicas serán otro factor determinante, por lo que se recomienda consultar el pronóstico local antes de salir, ya que una nubosidad abundante podría impedir la observación.

El eclipse comenzará alrededor de las 9:24 p. m. del 27 de agosto, aunque el característico cambio de color de la Luna será más visible a partir de las 11:20 p. m. El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 12:12 a. m. y las tonalidades rojizas se mantendrán hasta poco después de la 1 a. m. del 28 de agosto.

Traducción de Leticia Zampedri