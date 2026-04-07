Artemis II: ¿qué es la estación terrestre Goonhilly? El telepuerto que rastrea la nave Orión en la Luna

Una estación terrestre de satélites británica está desempeñando un papel crucial en la misión Artemis II de la NASA a la Luna.

La estación terrena Goonhilly, ubicada cerca de la localidad de Helston, en Cornualles, Reino Unido, realiza el seguimiento de la nave espacial Orion en su viaje alrededor de la superficie lunar y de regreso a la Tierra.

Esta es la primera misión lunar tripulada de la NASA en más de 50 años, que enviará astronautas a una profundidad en el espacio mayor de la que cualquier ser humano haya alcanzado antes.

El cohete de 98 m de largo, con cuatro tripulantes a bordo, fue lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., a las 6:36 p. m. hora local del 1° de abril.

El equipo de élite había entrado en la cápsula varias horas antes, y permanecerán allí durante los próximos 10 días, con un espacio similar al de una pequeña autocaravana.

open image in gallery La estación terrestre de satélites de Goonhilly tiene su sede en Cornualles, Reino Unido ( PA Archive )

Antes de que abordaran, se cargaron más de 700.000 galones de combustible (2,6 millones de litros) en la nave espacial.

Mientras se dirigían a la plataforma de lanzamiento, los tres estadounidenses y el canadiense saludaron con la mano y formaron corazones con las manos para saludar a quienes les deseaban lo mejor.

La estación terrestre de Goonhilly ha participado en eventos como la transmisión mundial del alunizaje del Apolo 11 en 1969 y el primer alunizaje de una nave espacial comercial en la Luna.

En 2022, el centro ya había proporcionado apoyo fundamental en materia de comunicación y seguimiento para la misión Artemis I de la NASA.

En declaraciones previas a la misión, Matthew Cosby, director de tecnología de la estación terrestre de Goonhilly, dijo: “Artemis II marca un hito importante en el regreso de la humanidad a la Luna, y estamos orgullosos de que las capacidades desarrolladas aquí en Cornualles estén contribuyendo a esa misión”.

“Desde nuestra plataforma, daremos soporte al seguimiento de la nave espacial Orion, demostrando nuestra preparación para futuras misiones Artemis tripuladas”, continuó.

“Al mismo tiempo, estamos posicionando al Reino Unido para que desempeñe un papel clave en la estrategia a largo plazo de la NASA para la exploración de la Luna y Marte”, agregó.

Goonhilly también está colaborando con la Agencia Espacial del Reino Unido y la NASA para explorar soluciones que permitan realizar mediciones del clima espacial prácticamente en tiempo real.

open image in gallery La misión Artemis II de la NASA llevará a los astronautas a dar la vuelta a la Luna a bordo de la nave espacial Orion ( NASA )

La baronesa Liz Lloyd, ministra del Gobierno británico responsable del espacio, añadió: “Desde la retransmisión del alunizaje del Apolo 11 al mundo en 1969, hasta el apoyo actual al regreso de la NASA a la Luna con Artemis II, la rica tradición de Goonhilly en la comunicación espacial sigue siendo una fuente de inspiración”.

“Es fantástico ver a Cornualles una vez más en el centro de un momento verdaderamente histórico en los vuelos espaciales tripulados”, añadió.

“Esta colaboración con la NASA demuestra lo que la experiencia y la innovación británicas pueden lograr en el escenario mundial, al tiempo que crea oportunidades de empleo cualificado y crecimiento aquí mismo en el Reino Unido”, concluyó.

En una rueda de prensa celebrada el lunes por la noche, hora del Reino Unido, los responsables de la NASA elogiaron la colaboración internacional y confirmaron que el vehículo, el sistema y la tripulación estaban listos.

El administrador adjunto de la NASA, Amit Kshatriya, declaró a los periodistas: “Esta tripulación es internacional por una razón. Una de las cosas más asombrosas de la estación espacial, creo que la más asombrosa, fue la colaboración que se desarrolló para operar esa máquina”.

“Vamos a necesitar que las naciones libres del mundo colaboren para construir arquitecturas aún más ambiciosas a medida que ampliamos nuestro ámbito de actuación por todo el sistema solar. No me cabe duda de que la colaboración es fundamental para ello”, afirmó.

Charlie Blackwell-Thompson, director del lanzamiento, lo calificó como “un momento emocionante para este equipo, para nuestra tripulación y, en realidad, para nuestra nación y para el mundo”.

La directora de vuelo, Emily Nelson, declaró: “Es una oportunidad inmensa para nosotros poder enviar finalmente a nuestra tripulación más lejos de lo que nadie ha llegado antes, y es un momento increíble para la generación Artemis. Estamos entusiasmados y listos para comenzar”.

Traducción de Sara Pignatiello