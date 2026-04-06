¿A qué hora llegará Artemis II a la Luna? Hitos y horas clave del sobrevuelo lunar

Los astronautas de Artemis II compiten por establecer un nuevo récord de distancia desde la Tierra en un vuelo alrededor de la Luna que tendrá lugar hoy y que promete unas vistas magníficas de la cara oculta, nunca antes vistas.

Esta órbita de seis horas es el punto culminante del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era Apolo, con tres estadounidenses y un canadiense a bordo: un paso hacia el aterrizaje cerca del polo sur lunar en tan solo dos años.

Artemis II no solo conseguirá un premio, sino también el derecho a presumirlo.

Horas clave del sobrevuelo lunar de la NASA en hora estándar central de México 11 a. m.: comienza la cobertura de la NASA+ del sobrevuelo lunar.

11:56 a. m.: la tripulación supera el récord de distancia de la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

12:45 p. m.: comienza el sobrevuelo lunar.

5:02 p. m.: Orión alcanza su máxima aproximación a la Luna (6.550 km).

5:07 p. m.: Orión alcanza la distancia máxima de la Tierra (406.778 km).

6:35 p. m.: Orión entra en eclipse solar.

Menos de una hora antes de iniciar la vuelta alrededor de la Luna y las intensas observaciones lunares, los cuatro astronautas están listos para convertirse en los humanos más distantes de la historia, al superar el récord de distancia de 400.171 kilómetros establecido por el Apolo 13 en abril de 1970.

El Control de la Misión esperaba que Artemis II superara ese récord por más de 6.600 kilómetros.

open image in gallery Artemis II es la primera misión tripulada a la Luna de la NASA desde el Apolo 17 en 1972 y allana el camino para la misión Artemis III del próximo año ( AP )

Artemis II utiliza la misma maniobra que realizó el Apolo 13 después de que la explosión del tanque de oxígeno (que provocó el famoso “Houston, tenemos un problema”) acabara con cualquier esperanza de alunizar.

Conocida como trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin paradas para aterrizar aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir la necesidad de combustible. Se trata de un recorrido celestial en forma de ocho que pondrá a los astronautas en rumbo de regreso a casa, una vez que salgan de detrás de la Luna el lunes por la noche.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen van en camino de pasar a tan solo 6.550 kilómetros de la Luna, mientras su cápsula Orión la sobrevuela, da un giro en U y luego se dirige de regreso hacia la Tierra. Tardarán cuatro días en regresar, y un amerizaje en el Pacífico concluirá su vuelo de prueba el viernes.

Wiseman y su tripulación pasaron años estudiando la geografía lunar para prepararse para el gran evento, y en las últimas semanas añadieron los eclipses solares a su repertorio. Al despegar el miércoles pasado, se aseguraron de poder ver un eclipse solar total desde su posición privilegiada detrás de la Luna, por cortesía del cosmos.

El primero en su lista de objetivos científicos: la cuenca Orientale, una extensa cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, el más externo de los cuales se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros.

Otros objetivos turísticos: los sitios de aterrizaje de los Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971, respectivamente, así como los bordes de la región polar sur, el lugar preferido para futuros aterrizajes. Más lejos, serán visibles Mercurio, Venus, Marte y Saturno, sin mencionar la Tierra.

Su mentora lunar, la geóloga de la NASA Kelsey Young, espera miles de fotos.

“La gente de todo el mundo siente una conexión con la Luna. Es algo que todas las personas de este planeta pueden entender y con lo que pueden identificarse”, comentó en vísperas del sobrevuelo mientras lucía unos aretes con forma de eclipse.

open image in gallery Los astronautas de Artemis ya han enviado una serie de impresionantes fotos desde el espacio ( NASA vía Getty Images )

Artemis II es el primer vuelo lunar tripulado de la NASA desde el Apolo 17 en 1972. Prepara el terreno para el Artemis III del próximo año, en el que otra tripulación de Orión practicará el acoplamiento con módulos de aterrizaje lunares en órbita alrededor de la Tierra. El aterrizaje lunar culminante de dos astronautas cerca del polo sur de la Luna tendrá lugar en Artemis IV en 2028.

Aunque Artemis II puede estar siguiendo la trayectoria del Apolo 13, recuerda más al Apolo 8 y a los primeros visitantes lunares de la humanidad, que orbitaron la Luna en la víspera de Navidad de 1968 y leyeron el Libro del Génesis.

Glover observó que volar a la Luna durante la Semana Santa cristiana le hizo comprender “la belleza de la creación”. La Tierra es un oasis en medio de “un montón de nada, esta cosa que llamamos universo”, donde la humanidad existe como una sola.

“Esta es una oportunidad para que recordemos dónde estamos, quiénes somos, y que somos lo mismo y que tenemos que superar esto juntos”, agregó Glover, dándose la mano con sus compañeros de tripulación.