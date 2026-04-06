Los astronautas de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años han llegado más lejos en el espacio que ningún otro ser humano antes.

El récord histórico lo estableció la tripulación de Artemis II durante un sobrevuelo lunar que los llevará a la cara oculta del satélite natural. Al pasar por el lado invisible desde la Tierra, quedarán sumergidos en la oscuridad y brevemente incomunicados con el control de la misión en Florida.

El equipo de cuatro personas, compuesto por tres estadounidenses y un canadiense, superó el hito de distancia de 400.171 kilómetros que había mantenido la tripulación del Apolo 13 durante 56 años.

En última instancia, se espera que alcancen unos 406.778 kilómetros de distancia de la Tierra, superando así el récord por unos 6.600 kilómetros.

open image in gallery La misión allana el camino para un futuro alunizaje ( NASA/AP )

Los astronautas a bordo de la nave espacial Orión despertaron el sexto día de la misión con un mensaje grabado del difunto astronauta de las misiones Apolo 8 y 13, Jim Lovell.

El excomandante, quien falleció el año pasado a los 97 años, dijo: “Bienvenidos a mi antiguo vecindario. Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar de la vista… buena suerte y que Dios los acompañe”.

Durante el sobrevuelo, la tripulación utilizará cámaras profesionales para tomar fotos detalladas de la superficie lunar, que normalmente queda oculta a la vista, y disfrutará de la vista excepcional de su lejano planeta natal.

Artemis II está utilizando la misma maniobra que realizó el Apolo 13 tras su infame incidente “Houston, tenemos un problema”, cuando la explosión de un tanque de oxígeno acabó con la esperanza de un alunizaje y se convirtió en una lucha por la supervivencia.

La cápsula sigue una trayectoria que la llevará alrededor de la Luna y luego utilizará su gravedad para un “aventón” de regreso a la Tierra.

La tripulación tardará cuatro días en regresar y realizará el amerizaje en el Pacífico el viernes.

La estación terrestre de Goonhilly, cerca de Helston, en Cornualles, ha estado ayudando a rastrear el vuelo.

open image in gallery Después de dar la vuelta a la Luna, los astronautas tardarán cuatro días en regresar a casa ( NASA/AP )

Aunque los astronautas no aterrizarán en la Luna, la misión allana el camino para un futuro alunizaje y también sienta las bases para enviar una tripulación a Marte.

El lanzamiento tuvo que posponerse dos meses debido a fugas de combustible de hidrógeno y conductos de helio obstruidos.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue como parte de la misión Apolo 17 en 1972.

La agencia busca volver a llevar una tripulación a la superficie lunar para 2028, antes de que lo haga China alrededor de 2030.