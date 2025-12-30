El actor Eric Dane recibe ahora cuidados las 24 horas del día para debido a su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le ha cambiado la vida, según ha revelado su esposa, de la que está separado.

El actor de Anatomía según Grey (53), que en abril anunció que padecía ELA, un trastorno neurodegenerativo incurable, está casado legalmente con la también actriz Rebecca Gayheart desde 2004. Ella solicitó el divorcio en 2018; sin embargo, más tarde desestimó la petición en marzo para mantener a su familia unida en medio de los problemas de salud de Dane. Tienen dos hijas en común.

En un nuevo ensayo escrito en primera persona para el medio digital The Cut, Gayheart compartió con franqueza que “Eric [estaba siendo atendido] por enfermeras 24 horas al día, siete días a la semana”.

Hablando de su dura batalla con la compañía de seguros para obtener la aprobación para recibir atención a tiempo completo, recordó: “Con las enfermeras, la mujer de su seguro me dijo: 'Puedes seguir solicitando, y yo seguiré denegando'; y yo pensé: ¿Ah sí? A la m****a”.

“Lo convertí en mi misión. Estaba ‘en la zona’, como dirían los jóvenes. Fracasé, y luego me concentré en lograrlo. Y conseguimos que se aprobara tras dos apelaciones”, agregó.

Explicó que la semana de Dane “se [dividía] en 21 turnos”, y en los momentos en que estos no se cubrían, ella los suplía.

Reflexionando sobre el tiempo que han pasado juntos desde el diagnóstico, Gayheart dijo: “Todo ha sido muy positivo, y creo que es bueno que nuestras hijas vean un lado más suave de nosotros. No es que tengan la esperanza de que estemos juntos; los hijos siempre sueñan con que sus padres vuelvan a ser pareja, y creo que a las nuestras no les pasa porque comprenden la realidad de la situación. Y, con suerte, lo que ven en su lugar son dos adultos que intentan ser maduros y centrarse en lo importante”.

Aunque llevan ocho años separados, la actriz de Bromas que matan recuerda con cariño su matrimonio.

“Tuvimos un matrimonio hermoso durante mucho tiempo —estuvimos casados 15 años—, y creamos dos niñas preciosas”, dijo, y continuó: “Pero también, muchas situaciones se extralimitaron en nuestra relación, y no fue bueno”.

Al abordar los entresijos de su “complicadísima” relación, Gayheart explicó: “Nos separamos, pero nunca nos divorciamos; estuvimos a punto de hacerlo y luego no lo hicimos. Hace ocho años que no vivimos en la misma casa; él ha salido con otras personas, yo he salido con alguien. Es una relación muy complicada, que confunde a la gente. Puede que nuestro amor ya no sea romántico, pero es un amor familiar”.

Dane, que saltó a la fama como el doctor Mark Sloan en Anatomía según Grey, ha manifestado su deseo de seguir trabajando a pesar de su cada vez más reducida movilidad.

“Estoy bastante limitado en cuanto a lo que puedo hacer físicamente como actor, pero todavía tengo mi cerebro y mi habla, así que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Asumiré cualquier papel”, declaró a principios de este mes durante un panel virtual con la organización benéfica I AM ALS.

“De aquí en adelante, tendré que centrarse en los personajes con ELA. Me va a resultar muy difícil interpretar otro papel, pero estoy bien con eso. Estoy agradecido de poder seguir trabajando, de la forma que sea”, expresó.

El mes pasado, Dane apareció en la serie Brilliant Minds interpretando a un bombero con ELA, su primer papel en pantalla desde que hizo público su diagnóstico.

