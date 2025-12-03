Los estadounidenses valoran más el seguro médico al buscar su próximo empleo
Una nueva encuesta revela que los estadounidenses priorizan el seguro médico por encima de cualquier otro beneficio al decidir su próximo empleo
El seguro médico es el factor más importante que influye en el próximo paso profesional de los estadounidenses, según una nueva encuesta.
La encuesta realizada por Oscar Health y Talker Research de 2.000 estadounidenses revela que la mayoría de los trabajadores no se sienten bien atendidos por los planes de salud que tienen actualmente.
El 60 % de quienes cuentan con el seguro de su trabajo dijeron que su cobertura no satisface sus necesidades, y el 51 % informa tener una condición de salud.
Los hallazgos sugieren un creciente interés en alternativas al modelo tradicional basado en el empleador.
El 44 % de los encuestados prefieren una opción conocida como ICHRA, en la que los empleadores ofrecen subsidios para que los empleados elijan sus propios planes.
En comparación, solo el 33 % está a favor de seguir con el seguro médico estándar de la empresa, lo que indica un interés significativo por una cobertura más flexible e individualizada.
Las limitaciones en los beneficios también están moldeando las trayectorias profesionales.
El 41 % de los trabajadores se sienten estancados en sus puestos actuales debido a su seguro médico, y el 52 % afirma que su próxima decisión laboral dependerá de los beneficios que le ofrezcan.
La preocupación por perder la cobertura también ha llevado al 43 % a abandonar sus planes de emprender.
A pesar de ello, el 57 % afirma que cambiaría de carrera con confianza si tuviera garantizado un seguro médico que realmente se ajustara a sus necesidades.
“La gente no quiere una atención médica universal, quiere soluciones reales”, dijo Janet Liang, presidenta de Oscar Insurance. “El mercado individual ofrece cientos de opciones y ahorros. Se pueden elegir planes para cada necesidad de salud y etapa de la vida, desde prestaciones para enfermedades crónicas, como diabetes y asma, hasta apoyo específico para mujeres que atraviesan la menopausia”.