TikTok firma acuerdo para vender operación en EEUU a inversores, incluidos Oracle y Silver Lake

TikTok firmó un acuerdo para vender su operación en Estados Unidos a tres inversores estadounidenses --Oracle, Silver Lake y MGX-- lo que garantiza que la popular plataforma social de videos se mantenga en funcionamiento en el país.

Se tiene previsto que el acuerdo se concrete el 22 de enero, según un memorando interno al que The Associated Press tuvo acceso. El CEO de la compañía, Shou Zi Chew, afirmó en el memorando que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos será propiedad en un 50% de un consorcio de nuevos inversores, incluyendo Oracle, Silver Lake y MGX con el 15% cada uno. Otro 30,1% será propiedad de afiliados de los inversionistas existentes de ByteDance y ByteDance conservará el 19,9%, según el memorando.

