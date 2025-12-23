David Adam Williams, uno de los primeros creadores de contenido en YouTube, conocido como Adam the Woo, murió a los 51 años.

La Oficina del Sheriff del condado de Osceola confirmó que el vlogger, famoso por explorar espacios urbanos en distintos puntos de Estados Unidos, fue encontrado sin vida en su casa de Florida el lunes 22 de diciembre.

“La vivienda quedó bajo resguardo y no se logró establecer contacto con el adulto que vivía en el lugar”, indicó un portavoz de la oficina del sheriff en un comunicado.

“Más tarde, los agentes regresaron tras reportarse una muerte sin atención médica a las 2:53 p. m. Un amigo pidió prestada una escalera y observó por una ventana del tercer piso a un hombre acostado en una cama, sin signos de movimiento”.

Williams fue declarado muerto después de que las autoridades ingresaron a la vivienda con apoyo del departamento de bomberos.

Por ahora, la causa de la muerte no ha sido determinada y se dará a conocer una vez concluida la investigación.

Williams comenzó su carrera en YouTube en 2009. Desde entonces, grabó videos en los 50 estados del país, en los que recorría espacios urbanos, incluidos parques temáticos y lugares abandonados, como parte de su canal The Daily Woo. Era conocido por su estilo relajado, y muchos seguidores describían sus videos como “tranquilos”.

La estrella de YouTube Adam the Woo falleció a los 51 años ( YouTube )

Su último video, en el que mostraba las decoraciones navideñas de su ciudad natal, Celebration, en Florida, fue publicado un día antes de su muerte.

Tras conocerse la noticia, colegas de YouTube comenzaron a rendirle homenaje. Chris Yon escribió en Instagram: “No puedo creer que esté escribiendo esto… Estoy devastado por la repentina muerte de mi buen amigo Adam the Woo”.

Yon contó que había visitado a Williams apenas cuatro días antes, cuando recorrieron Celebration en un carrito de golf para ver las decoraciones de Navidad. Además, dijo que Williams compartía “su entusiasmo por los planes que venían” en su canal de YouTube y que habían hecho planes para volver a verse en 2026.

“De verdad no sé qué decir”, agregó. “Estoy en shock. Descansa en paz, David Adam Williams”.

Por su parte, el vlogger Justin Scarred afirmó: “El mundo ha perdido a un gigante y yo he perdido a un amigo más cercano que la sangre”.

Luego añadió: “Esto me rompe el corazón y ahora mismo no quiero decir nada. No tengo la foto correcta ni las palabras adecuadas. Pero ante tantos rumores, siento que debo decir lo que pueda”.

Scarred también pidió oraciones por los padres de Williams y por su hermana tras su fallecimiento.

