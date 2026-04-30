La Met Gala, la gala benéfica de moda más famosa del mundo, regresa el 4 de mayo con el tema “La moda como arte”.

El evento se celebró por primera vez en el Museo Metropolitano de Nueva York en 1948 y, a lo largo de las décadas, ha evolucionado de una cena de sociedad a un fenómeno cultural global, donde la moda traspasa los límites hasta su extremo absoluto.

Si bien muchos asistentes buscan la elegancia o el homenaje, algunos atuendos inevitablemente van más allá, provocando indignación, debate e incluso controversia a nivel mundial.

Desde eslóganes políticos hasta siluetas transgresoras, repasamos nueve de los atuendos más escandalosos de la historia de la Met Gala.

1. Princesa Diana, 1996

open image in gallery Diana, princesa de Gales (a la izquierda), llega a la Met Gala de 1996 acompañada de su amiga Liz Tilberis ( AFP/Getty )

Cuando la princesa Diana asistió a la Met Gala en 1996, se interpretó ampliamente como una declaración de independencia tras su ruptura con el entonces príncipe Carlos.

La princesa, recientemente divorciada, lució un vestido lencero de seda azul marino de John Galliano para Dior, rompiendo así definitivamente con los códigos de vestimenta de la realeza.

La silueta inspirada en las prendas de lencería, que según se informa fue modificada para ser más reveladora, se combinó con su icónica gargantilla de zafiros y perlas, la misma que usó con su infame “vestido de la venganza” de 1994.

En aquel momento, la sensualidad discreta de Diana escandalizó a los tradicionalistas, pero en retrospectiva, marcó un punto de inflexión en la forma en que utilizaba la moda para dar forma a su propia narrativa.

2. Rihanna, 2015

open image in gallery Rihanna llegando a la Met Gala en 2015 ( Alamy/PA )

Rihanna se ha convertido en una de las celebridades más emblemáticas de la Met Gala, pero su aparición en 2015 sigue siendo una de las más comentadas.

Luciendo un vestido de alta costura de color amarillo imperial de la diseñadora china Guo Pei, la cantante rindió homenaje al tema “China: a través del espejo” con una larga cola adornada con pieles que requirió la ayuda de varios asistentes.

Si bien los expertos en moda elogiaron la artesanía del bordado a mano, que requirió más de dos años de trabajo, Internet tenía otras ideas y rápidamente convirtió el diseño en memes virales que lo comparaban con una tortilla o una pizza.

La reacción negativa puso de manifiesto la tensión entre la alta costura y la percepción popular, reforzando en última instancia la capacidad de Rihanna para dominar ambos ámbitos.

3. Rihanna, 2018

open image in gallery Rihanna en la alfombra de la Met Gala de 2018 ( Alamy/PA )

Tres años después, al regresar para la exposición “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”, Rihanna adoptó el tema de forma muy directa.

Su atuendo de Maison Margiela, diseñado por John Galliano, incluía un minivestido con incrustaciones de joyas, un abrigo a juego y una mitra papal.

El conjunto fue ampliamente elogiado por su compromiso con el tema, pero también recibió críticas de algunos que consideraron las referencias religiosas inapropiadas e incluso, para algunos, blasfemas.

4. Katy Perry, 2019

open image in gallery Katy Perry en la alfombra de la Met Gala ( Alamy/PA )

Para la temática de 2019, “Exceso: notas sobre moda”, la cantante Katy Perry se entregó por completo al camp, o exceso teatral. Diseñado por Jeremy Scott de Moschino, su vestido con forma de candelabro contaba con luces funcionales y requería un cuidado especial al caminar por la alfombra.

Más tarde, en la fiesta posterior, cambió su elaborado atuendo por un disfraz de hamburguesa con queso, un conjunto que dividió opiniones entre quienes apreciaron el humor y quienes consideraron que rozaba lo efectista.

5. Jared Leto, 2019

open image in gallery Jared Leto en la alfombra de la Gala del Met de 2019 ( Alamy/PA )

Ese mismo año, Jared Leto llegó luciendo un conjunto rojo de Gucci diseñado por Alessandro Michele, que incluía una réplica realista de su propia cabeza.

El accesorio se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación más surrealistas de la noche, y según se cuenta, los invitados posaron con él durante toda la velada. Si bien era innegablemente absurdo, también planteó interrogantes sobre los límites entre la moda y el arte escénico.

6. Cardi B, 2019

open image in gallery Cardi B en la alfombra de la Gala del Met de 2019 ( Alamy/PA )

Cardi B hizo una entrada espectacular con un vestido de Thom Browne hecho a medida que personificaba el exceso en la Met Gala de 2019, cuyo tema fue “Exceso: notas sobre moda”.

El vestido de color rojo intenso presentaba un corpiño acolchado adornado con 44 quilates de rubíes y una enorme cola circular de varios metros de longitud, que, según se informa, requería la ayuda de varios asistentes para su manejo.

Aunque fue ampliamente admirado por la magnitud de su diseño, el vestido generó debate sobre su practicidad y la percepción de un exageración por el mero hecho de ostentar, incluso para los estándares de la Gala del Met.

7. Kim Kardashian, 2021

open image in gallery Kim Kardashian con un atuendo de Balenciaga en la alfombra de la Gala del Met ( Alamy/PA )

En 2021, Kim Kardashian acaparó titulares al cubrir todo su cuerpo, incluyendo su rostro, con un conjunto negro de Balenciaga diseñado por el director creativo de la marca, Demna.

Según se informa, el diseño, influenciado por su entonces esposo Kanye West, tenía como objetivo desviar la atención de quien lo llevaba a la silueta.

Sin embargo, los críticos cuestionaron si la eliminación total de la identidad socavaba el propósito de la moda de celebridades. La polarizada respuesta aseguró su lugar en la historia de la Met Gala.

8. Alexandria Ocasio-Cortez, 2021

open image in gallery El vestido de Alexandria Ocasio-Cortez con el lema “Graven a los ricos” ( Alamy/PA )

La política y activista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, también conocida como “AOC”, hizo una de las declaraciones políticas más evidentes de la noche al lucir un vestido blanco de Aurora James, estampado con las palabras “Tax the Rich (Graven a los ricos)” en letras rojas.

Sus partidarios elogiaron la audacia de llevar un mensaje progresista a un entorno elitista, mientras que sus críticos la acusaron de hipocresía por asistir al evento. Su atuendo demostró el creciente papel de la Gala del Met como plataforma no solo para la moda, sino también para la ideología.

9. Kim Kardashian, 2022

open image in gallery Kim Kardashian luce el vestido original que usó Marilyn Monroe en 1962 cuando le cantó ‘Feliz cumpleaños’ al expresidente de EE. UU., John F. Kennedy ( Alamy/PA )

Si bien podrías haber pensado que Rihanna era la única celebridad en aparecer dos veces en la lista, la gurú de la publicidad Kim Kardashian también desató el debate por segunda vez, en la Gala del Met de 2022, cuando lució el vestido original que usó Marilyn Monroe en 1962 cuando le cantó ‘Feliz cumpleaños’ al expresidente de EE. UU., John F. Kennedy; una elección que acaparó titulares al instante y provocó críticas de expertos en conservación e historiadores, algunos de los cuales afirmaron que la prenda se había dañado después de haber sido usada.

Aunque se concibió como un homenaje a la fallecida actriz Marilyn Monroe, los críticos argumentaron que una pieza tan frágil y de tanta importancia cultural nunca debería haber salido del archivo.

Si bien los informes sobre los daños siguen siendo objeto de controversia, el incidente reavivó un debate recurrente sobre la historia de la moda, la conservación y los costos de la publicidad.

Traducción de Sara Pignatiello