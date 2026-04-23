Este jueves, 23 de abril, se celebra la festividad de San Jorge, el santo patrón de Inglaterra, Reino Unido.

Este día es sinónimo de exhibiciones públicas de la bandera inglesa —la cruz roja sobre fondo blanco— y es celebrado por las iglesias cristianas.

Aunque a los niños ingleses se les enseña la historia de un caballero que mata a un dragón, la figura histórica de San Jorge esconde mucho más.

Exploramos los orígenes de la leyenda y los demás países que lo veneran como su santo patrón.

¿Quién era San Jorge?

Según la leyenda, San Jorge fue un soldado romano nacido en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 280 d. C., y que falleció hacia el año 303.

Se sabe muy poco sobre sus primeros años de vida, pero se cree que nació en el seno de una acaudalada familia noble cristiana. Cuando creció, se hizo soldado y se unió al séquito del emperador Diocleciano.

En el año 303, Diocleciano, como parte de una campaña de represión contra la creciente influencia de la comunidad cristiana, ordenó que se expulsara a todos los soldados cristianos del ejército y que se obligara a todos los soldados romanos a realizar el tradicional sacrificio pagano.

San Jorge se negó y denunció el edicto ante sus compañeros, declarando que era cristiano.

Diocleciano intentó inicialmente convertirlo con ofertas de riquezas y tierras, pero, al negarse, fue decapitado el 23 de abril de 303.

¿Y qué tiene que ver él con los dragones?

El mito de San Jorge matando a un dragón apareció por primera vez en las historias que narraba la Iglesia ortodoxa oriental medieval y que los cruzados trajeron de vuelta a Europa en los siglos X y XI.

Según cuenta la leyenda, en una localidad de Libia había un pequeño lago en el que vivía un dragón infectado por la peste. El dragón iba matando poco a poco a los habitantes del pueblo, por lo que estos empezaron a darle de comer dos ovejas al día para apaciguarlo.

open image in gallery Una mujer se pone el disfraz de San Jorge y el dragón durante las celebraciones del Día de San Jorge en Trafalgar Square en Londres, Inglaterra, Reino Unido ( Getty )

Cuando se quedaron sin ovejas, el rey creó un sistema de lotería para alimentarlo con niños del pueblo. Un día resultó elegida su propia hija y, justo cuando la llevaban hacia el lago, pasó por allí San Jorge.

Según se cuenta, se ofreció a matar al dragón si el pueblo se convertía al cristianismo. Todos lo hicieron, y el rey luego construyó una iglesia donde había muerto el dragón.

Si era de Turquía, ¿cómo llegó a ser el santo patrón de Inglaterra?

El rey inglés Eduardo III nombró a San Jorge patrón oficial del país apenas subió al trono en 1327.

Según el historiador británico Ian Mortimer, un santo patrón no tenía por qué ser originario del país en el que había nacido; bastaba con que encarnara las características que el reino quería proyectar al mundo exterior.

Al fin y al cabo, además de Inglaterra, San Jorge es también el santo patrón de Portugal, Venecia, Beirut, Malta, Etiopía, Georgia, los territorios palestinos, Serbia y Lituania.

Eduardo III quería restablecer el poder de la monarquía inglesa tras el desastroso reinado de su padre; San Jorge formaba parte de su estrategia para convertir a Inglaterra en una de las naciones más poderosas y belicosas de Europa.

Este artículo fue publicado originalmente en abril de 2016

Traducción de Sara Pignatiello