Cómo observar la lluvia de meteoros de las Líridas desde EE. UU.

Los aficionados a la astronomía disfrutarán de un espectáculo maravilloso esta semana, ya que la lluvia anual de meteoros conocida como las Líridas de Abril ofrecerá una visión verdaderamente fantástica, realzado significativamente por una tenue luna creciente.

Según la NASA, los aficionados a la astronomía tuvieron la oportunidad de presenciar entre 10 y 20 estrellas fugaces por hora surcando el cielo primaveral cuando el fenómeno celestial alcanzó su punto álgido entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Sin embargo, las Líridas deberían seguir visibles hasta el 25 de abril.

Si bien son visibles en todo el mundo, se espera que el hemisferio norte ofrezca las mejores oportunidades para observarlo.

La luna creciente no ocultará el espectáculo, ya que se prevé que se ponga antes de que comience realmente la lluvia de meteoros.

Las lluvias de meteoritos ocurren cuando la Tierra atraviesa estelas de escombros dejadas por rocas espaciales. Estos fragmentos se encienden al entrar en la atmósfera, creando las estelas de fuego comúnmente conocidas como estrellas fugaces.

Las Líridas son los restos de un cometa helado llamado Thatcher.

La lluvia de meteoros tuvo su punto álgido entre la noche del martes y la mañana del miércoles ( PA )

“Solo podemos ver el cometa en sí una vez cada 415 años. Pero pasamos a través de los restos rocosos que ha dejado a su paso cada año, aproximadamente en la misma época”, dijo Maria Valdes, quien estudia meteoritos y trabaja en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, EE. UU.

En una noche cualquiera, se pueden observar algunos meteoros dispersos. En momentos predecibles del año, se pueden ver suficientes a la vez como para crear un espectáculo más emocionante.

Las Líridas son una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con avistamientos que datan de hace más de 2.500 años.

Para ver las Líridas, sal a la calle después de medianoche y aléjate de los edificios altos y las luces de la ciudad. Tus ojos tardarán al menos entre 15 y 30 minutos en acostumbrarse al cielo nocturno, y recuerda resistir la tentación de mirar el teléfono móvil. Trae sillas de jardín o un saco de dormir y ten paciencia hasta que aparezcan los meteoros. Parecerán provenir de la constelación de Lyra, en el cielo del noreste.

“Un meteoro parece un rastro de luz en el cielo. Lo que uno suele detectar es el movimiento contra el fondo”, dijo la astrónoma Lisa Will del San Diego City College.

Las Líridas deberían ser visibles hasta el 25 de abril.

La próxima gran lluvia de meteoros ocurrirá a principios de mayo: las Eta Acuáridas, restos del cometa Halley.

Traducción de Sara Pignatiello