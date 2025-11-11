Hailey Bieber aclara en qué punto se encuentra su relación con Justin tras los rumores

Hailey Bieber compartió una rara mirada al interior de su matrimonio con la estrella del pop Justin Bieber después de años de rumores de tensión entre la pareja.

La magnate de la belleza, de 28 años, se abrió sobre cómo aprender a lidiar con el escrutinio sobre su relación con el impredecible cantante, de 31 años, mientras crían a su primer hijo, Jack Blues, que nació en agosto de 2024.

“Nos lo tomamos día a día”, explicó Hailey en una entrevista para la portada deGQ publicada el martes. “Los dos nos sentimos muy protectores de nuestro hijo y no creo que eso vaya a cambiar nunca, pero nuestra vida es nuestra vida y es realmente pública, así que creo que vamos a cruzar todos los puentes que necesitemos cuando lleguemos allí”.

“Pero en este momento, me siento muy cómoda con la forma en que estamos compartiendo y no compartiendo cosas”.

Aunque Hailey reveló en un podcast el mes pasado que ella y Justin planean tener más hijos eventualmente, la especulación sobre el futuro de la pareja creció desde que se casaron por primera vez en 2018 debido a la preocupación por la salud mental de Justin.

open image in gallery Justin y Hailey Bieber están casados desde 2018 ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Justin y Hailey Bieber se han enfrentado a rumores de divorcio en los últimos meses debido a la preocupación por la salud mental de Justin ( Getty Images )

Tras saltar a la fama como rompecorazones adolescente, Justin sorprendió a todos a principios de este año cuando unos videos lo mostraban fumando y bailando en Coachella. Sus colegas y colaboradores también compartieron sus preocupaciones por Justin en un reportaje publicado por The Hollywood Reporter, lo que llevó al cantante a emitir un críptico comunicado diciendo que quería trabajar en sus “problemas de ira”.

Los rumores de divorcio también empezaron a circular este año después de que Justin se enfrentó a las reacciones negativas por una publicación de Instagram dedicada a la modelo tras su portada de Vogue.

“Esto me recuerda cuando Hailey y yo tuvimos una pelea fuerte. Le dije que nunca saldría en la portada de Vogue. Lo sé, qué malvado”, escribió Justin en el pie de foto de las imágenes de su sesión de fotos en mayo.

“No sé por qué, pero me sentí tan herido que pensé que tenía que desquitarme. Creo que, con la madurez, uno se da cuenta de que desquitarse no soluciona nada; en el fondo, solo retrasa lo que realmente buscamos: intimidad y conexión”, añadió.

“Así que, amor, ya lo sabes, pero perdóname por decir que no lograrías una portada de Vogue, porque claramente estaba muy equivocado”.

En ese artículo de portada, la fundadora de Rhode hablaba de la maternidad ante la opinión pública: “El posparto es el momento más delicado por el que pasé en mi vida, y aprender una nueva versión de mí misma es muy difícil. Y hacer todo eso mientras entras en Internet todos los días y la gente dice: 'Se están divorciando y son esto y no son felices': Es una m*****. No puedo ni empezar a explicarlo. Es una vida de locos”.

Traducción de Olivia Gorsin