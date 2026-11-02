Hailey Bieber habla de su lucha contra una enfermedad que mantuvo en privado: “Un viaje solitario”

Hailey Bieber reveló que recibió un diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual (TDPM) después de convertirse en madre.

La modelo y empresaria dio a luz a su primer hijo, Jack, en 2024, fruto de su matrimonio con el cantante Justin Bieber.

El TDPM es un trastorno que provoca síntomas emocionales y físicos intensos durante los días previos a la menstruación.

“Después de tener a mi hijo, experimenté algunos problemas relacionados con el trastorno disfórico premenstrual y, la verdad, es un tema del que se habla y se investiga muy poco”, explicó Hailey en una entrevista con WWD.

“Personalmente, hablar de estas cosas me ayuda a sentirme menos sola. Cuando podemos identificarnos con otras personas y conversar sobre los problemas que enfrentamos, creo que el camino se vuelve menos solitario”, añadió.

Hailey Bieber dio la bienvenida a su hijo Jack Blues Bieber en agosto de 2024 ( Getty )

Sus declaraciones coinciden con el anuncio de que su marca de cosméticos, Rhode, donará 5 millones de dólares durante los próximos tres años a la Fundación para la Salud de la Mujer, una organización sin fines de lucro dedicada a impulsar la investigación y reducir las desigualdades históricas en el estudio de la salud femenina.

Rhode fue adquirida por la compañía de cosméticos e.l.f. Beauty en 2025.

Katy Brodsky Falco, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Salud de la Mujer, destacó la importancia de la colaboración.

“Esta donación de 5 millones de dólares a la Fundación para la Salud de la Mujer envía un mensaje muy contundente a las jóvenes, que representan a la próxima generación de líderes, madres, deportistas y agentes de cambio: la desigualdad de género que persiste desde hace tanto tiempo en este ámbito es inaceptable”, afirmó.

“Creo que la visibilidad que aporta Rhode es incomparable”, agregó.

Hailey explicó que su interés por visibilizar los problemas de salud femenina también está relacionado con las experiencias de amigas y familiares que padecen afecciones sobre las que todavía existen importantes vacíos de investigación.

“La salud de las mujeres es un tema que me interesa mucho. Tengo una hermana que padece SOP [síndrome ovárico metabólico poliendocrino, anteriormente conocido como síndrome de ovario poliquístico]”, declaró a WWD.

“Tengo muchas amigas que también enfrentan esta afección, endometriosis y otros problemas muy específicos de la salud femenina. Como mujer, me frustra la falta de investigación, de concientización y de conversaciones sobre estos temas”, continuó.

La empresaria aseguró que su experiencia con la maternidad reforzó todavía más ese interés.

“Sobre todo después de tener a mi propio hijo. Fue una experiencia muy intensa y especial. Pasan muchísimas cosas durante el embarazo y el parto. Son tantas las cosas que suceden antes de tener un hijo”, reflexionó.

Por eso, la modelo, que también se ha consolidado como empresaria del sector de la belleza, quiere aprovechar su plataforma pública para promover una mayor conciencia sobre la salud de las mujeres.

Traducción de Leticia Zampedri