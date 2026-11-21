Los niños que vivían en barrios brasileños donde abunda un tipo especial de mosquito tenían muchas menos probabilidades de contraer dengue o chikunguña, otro virus preocupante, informaron investigadores el sábado.

El importante estudio, realizado entre más de 5.700 niños en uno de los puntos críticos de dengue del mundo ofrece nuevas pruebas de que criar mosquitos incapaces de transmitir estos virus puede ser una estrategia viable, en lugar de depender únicamente de pesticidas y de intentar evitar las picaduras.

En barrios poblados por los así llamados mosquitos portadores de Wolbachia, los investigadores hallaron una reducción de alrededor del 69% en las infecciones de dengue y chikunguña en escolares, en comparación con barrios similares, un efecto que se mantuvo incluso durante el grave brote de dengue de 2024 en Brasil, señaló el doctor Sri Edupuganti, de la Universidad Emory, integrante del equipo internacional de investigación.

Los investigadores presentaron los hallazgos en una reunión de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene.

“Esto es realmente emocionante”, dijo el doctor David Hamer, experto en salud global de la Universidad de Boston que no participó en el estudio brasileño. Pronostica que combinar un mayor uso de estos mosquitos portadores de Wolbachia con las medidas existentes para combatir las enfermedades transmitidas por esos insectos podría “reducir el dengue a niveles mucho más bajos” en muchos lugares.

La investigación más reciente se da a conocer mientras Florida lidia con un brote inusualmente grande del virus, que al parecer, es el mayor en cualquier estado de Estados Unidos desde la década de 1940, cuando menos.

Por lo general, en el territorio continental de Estados Unidos, el dengue se detecta sobre todo en personas que viajaron al extranjero. Pero hasta el viernes, las autoridades sanitarias de Florida habían contabilizado más de 650 casos adquiridos localmente, cerca de tres cuartas partes de ellos en el condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa.

Fuera de Estados Unidos, la organización sin fines de lucro World Mosquito Program ha sido pionera en la estrategia de mosquitos portadores de Wolbachia.

Cómo funciona: los científicos crían mosquitos para que porten un tipo de bacteria llamada Wolbachia. Es inocua para las personas y común en muchos insectos, aunque no en los mosquitos Aedes aegypti que transmiten el dengue. La bacteria reduce de forma drástica la capacidad de los mosquitos para transmitir ciertos virus. Las hembras transmiten la bacteria a su descendencia, de modo que liberar suficientes insectos criados especialmente —machos y hembras— en un área permite que la bacteria Wolbachia se establezca gradualmente en la población local de esos insectos.

Ensayos de campo y otros estudios realizados en Indonesia y en otros lugares han mostrado que la estrategia puede reducir de manera significativa los diagnósticos de dengue. Sin embargo, dado que las personas con síntomas leves pueden no ser diagnosticadas, el nuevo estudio efectuado en Belo Horizonte, Brasil, fue más allá. Los investigadores analizaron sangre en busca de indicios de dengue, chikunguña o el virus del Zika.

En el estudio, realizado durante cuatro años, se comparó a niños que vivían en barrios que recibieron el mismo pesticida y otras intervenciones de control de mosquitos, pero a la mitad se le asignó aleatoriamente la liberación de mosquitos con Wolbachia en la zona. Hubo muy pocos casos de Zika como para calcular si los mosquitos especiales tuvieron algún efecto sobre esa enfermedad.

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El periodista médico de AP Mike Stobbe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.