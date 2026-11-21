Un niño pequeño murió en Virginia tras dar positivo en sarampión, informaron las autoridades; es la primera muerte en el estado este año por dicha enfermedad.

El Departamento de Salud de Virginia reportó la muerte el viernes, y solo indicó que el niño tenía menos de 5 años.

Apenas unos días antes, Estados Unidos, junto con México y Bolivia, perdió su designación de haber eliminado el virus.

Diversos estados han reportado al menos 12 muertes vinculadas al sarampión en 2026. Ocho de ellas, incluida una la semana pasada, han sido en Pensilvania; una fue en Nueva York y dos fueron en Wisconsin.

Virginia ha reportado 220 casos en total este año, la mayoría en la parte central del estado, y la gran mayoría se registró entre personas no vacunadas contra el virus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han contabilizado más de 5.800 casos a nivel nacional en 2026, por mucho la cifra más alta de cualquier año desde 1991.

Ha habido cierta preocupación por la propagación del virus a medida que familias y amigos se preparan para las reuniones del Día de Acción de Gracias la próxima semana y para Navidad y otras festividades en diciembre.

Pero los expertos señalan que la mayoría de los adultos no necesita una dosis de refuerzo, aunque algunos son buenos candidatos para recibirla.

Este mes, los CDC emitieron nuevas directrices sobre el sarampión y el embarazo, en las que señalaron un mayor riesgo de aborto espontáneo y de nacimientos de bebés con infecciones congénitas, así como problemas de salud como neumonía en mujeres embarazadas.

Las vacunas no se administran a mujeres embarazadas, pero se recomiendan antes del embarazo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.