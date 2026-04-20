La mayoría cancela planes por no tener su casa limpia

La exigencia de tener un hogar impecable está afectando la vida social y el bienestar mental de los estadounidenses.

Según una nueva encuesta realizada por Swiffer y Talker Research a 2.000 adultos, la persona promedio ha perdido dos eventos divertidos y ha evitado recibir invitados en dos ocasiones debido a que su casa no estaba lo suficientemente limpia.

Para el 64 % de los encuestados, el estrés de tener que ordenar antes de poder relajarse verdaderamente constituye una carga siempre presente.

Asimismo, el 69 % afirma sentirse completamente abrumado por las tareas domésticas.

El estadounidense promedio pierde seis horas a la semana entre preparativos, limpieza y recuperación.

Esta agotadora rutina deja a la persona promedio con solo el 18 % de su año dedicado a tiempo libre real.

Cuando se vieron obligados a elegir entre limpiar y divertirse, los encuestados dedicaron su tiempo a la lavandería (56 %), los baños (51 %), los platos (46 %), pasar la aspiradora (40 %) y fregar el suelo (38 %).

Este trabajo doméstico ha empañado la percepción de la adultez para muchos. El 70 % admite que "ser adulto" es menos divertido de lo que esperaba.

Si bien el 43 % deseaba tener más tiempo libre al llegar a la adultez, la realidad es que más de la mitad de los encuestados tiene solo cuatro horas de tiempo personal al día y el 31 % tiene menos.

El desgaste físico que conlleva mantener la limpieza es muy visible entre las generaciones más jóvenes. Dos de cada tres encuestados de la generación Z y los millennials afirman sentirse físicamente agotados después de limpiar.

Ciertos "factores estresantes de la limpieza" continúan abrumando a los estadounidenses, entre ellos la acumulación de platos (37 %), los suelos sucios (33 %) y la suciedad en el inodoro (30 %).

Entre las tareas que consumen más tiempo, la lavandería (37 %) y la limpieza del baño (36 %) encabezan la lista, mientras que fregar el suelo requiere un promedio de 29 minutos por sesión.

A pesar del gran desgaste energético que esto supone, el 15 % de las personas no logra vislumbrar cómo podría sacar más tiempo para sí mismas.

"Está claro que, como adultos, valoramos enormemente el tiempo libre que nos queda tras una jornada ajetreada de trabajo, familia e incluso limpieza", dijo Dave Landers, vicepresidente de Procter & Gamble Norteamérica. “Elegir los productos adecuados para la limpieza diaria, a la vez que te ayudan a recuperar más tiempo en tu día, es un pequeño cambio que puede tener un impacto significativo”.